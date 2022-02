Jimbla: Barfuß-Kinderschuhe online mit dem Größenfinder kaufen

Eltern kennen die zeitraubenden Probleme beim Kaufen von Schuhen für die Kleinsten. Meistens werden zwei Paar Kinderschuhe in verschiedenen Größen bestellt, damit eine Größe passt. Lästige Retouren und zusätzliche Wege zur Post kosten Zeit und Nerven. Bei Jimbla bleibt dir all das erspart. Hier kannst du Barfußschuhe mit dem cleveren online Größenfinder mit einem Klick passend kaufen.

“Gesunde Barfußschuhe für alle Kinder” lautet das Motto von Jimbla. Das Unternehmen setzt auf individuelle Kundenberatung online und vor Ort im Lagerverkauf. Da jeder Fuß grundsätzlich unterschiedlich ist und die Größenangaben von Schuhherstellern nicht gleich sind, ergeben sich immer wieder Probleme beim online Schuhkauf. Deshalb gibt es jetzt bei Jimbla den Größenfinder! Einfach Länge und Breite des Fußes abmessen, diese in die Eingabefelder des Größenfinders übertragen und mit einem Klick sich die passende Schuhgröße anzeigen lassen. Der notwendige Spielraum von 12mm wird dabei automatisch berücksichtigt. Im Hintergrund prüft der Größenfinder deine Eingabe und zeigt dir mittels Ampelfarben an, welche Schuhe sich für die eingegebenen Maße am besten eignen. Grün bedeutet, die angezeigte Größe passt perfekt und schon ist der passende Kinderschuh mit einem weiteren Klick im Warenkorb.

Zudem können interessante Barfußschuhe direkt mit Freunden über soziale Medien oder Whats App geteilt werden. Mit Anlage eines Kundenkontos können Schuhe für später gespeichert werden. Falls der Lieblingsschuh in der richtigen Größe nicht auf Lager ist, kannst du bequem über E-Mail benachrichtigt werden, sobald er wieder vorrätig ist.

Der Shop ist benutzerfreundlich, schön und mit sehr guten anschaulichen Bildern versehen. Du findest aussagekräftige Beschreibungen und Pflegehinweise für jeden einzelnen Schuh. Bei Jimbla findest du von Sommersandalen bis Winterstiefel über Hausschuhe, Gummistiefel, Lederschuhe, vegane Barfußschuhe für Kinder sowie Laufanfänger. Die Barfuß Kinderschuhe eignen sich ideal für die Freizeit, den Kindergarten, Waldkindergarten, für den Spielplatz oder zu Hause. Zum Glück kann die große Auswahl im Shop gut gefiltert werden, damit der passende Schuh kinderleicht gefunden werden kann!

Die Seite bietet auch Informationen rund um die Themen Barfußschuhe für Kinder. Auf der Webseite findest du zusätzliche Tipps und Tricks zum richtigen Abmessen von Kinderfüßen. Für all eure Fragen steht das Jimbla-Team bereit und bietet gerne eine Beratung an. Dabei spielt es keine Rolle ob per Email, Whats App beziehungsweise WhatsApp Video oder Telefon. Besonders für die ersten Lauflernschuhe oder Krabbelschuhe für Kleinkinder ist eine Beratung durchaus empfehlenswert.

Die Rücksendung von Schuhen wird unkompliziert abgewickelt

Eine persönliche Beratung samt Lagerverkauf ist nach Terminvereinbarung in Gerlingen bei Stuttgart möglich, wenn du in der Nähe wohnst. Das Team freut sich darauf dich und dein Kind kennenzulernen. Bei Jimbla herrscht keine Hektik und kein Stress, nur ein freundliches und zielführendes Umgehen mit dem Kind frei nach dem Motto: “Barfußschuhe anprobieren macht Spaß!”

Barfußschuhe, auch bekannt als Minimalschuhe, sind weich, anpassungsfähig und fördern die gesunde Entwicklung von Kinderfüßen. Sie haben eine geräumige Zehenbox, die durch die komfortable Weite die natürliche Position der Zehen gewährleistet. Die weiche, anschmiegsame und flexible Sohle ist 4-10 mm dünn, damit der Fuß intensiven Kontakt mit dem Boden hat. Beim Gehen und Laufen in Barfußschuhen passiert sehr viel. Der Aufbau einer gesunden Fußmuskulatur wird gefördert, das Gleichgewicht, die Trittsicherheit sowie die Sensomotorik, sprich das Zusammenspiel zwischen Muskeln und Nervensystem, werden trainiert. Dies alles sorgt für eine aufrechte Körperhaltung und verhindert Kopfschmerzen und Verspannungen.

Das Gesündeste ist, Barfuß zu laufen, doch das ist nicht immer möglich. Deshalb bieten die Kinderschuhe von Jimbla das perfekte Schuhwerk. Die Barfußschuhe von Jimbla schützen vor Verletzungen, Kälte und Nässe und sind ein verlässlicher Begleiter. Eine gesunde Entwicklung von Kinderfüßen ist bereits von klein auf wichtig. So werden gesundheitliche Probleme, wie Senk-, Knick- und Plattfüße, im Erwachsenenalter vermieden. Ein Ausblick: Jimbla erweitert schon bald das Produktsortiment mit Barfußschuhen für Erwachsene.

Das Thema Nachhaltigkeit hat bei Jimbla und bei den Schuhherstellern einen besonderen Stellenwert: Die Barfußschuhe werden fair von Hand, überwiegend in Europa klimaneutral und aus umweltfreundlichen und gesunden Materialien hergestellt. Versandkartonagen werden – wenn möglich – bei Jimbla mehrfach verwendet. Jimbla – Dein Barfußshop bietet dir eine kostenlose online Kaufberatung an. Bei Instagram findest du die aktuellen Barfuß-Schuhtrends, Informationen sowie Aktionen. Bei den Kundenreferenzen siehst du, was andere zu den Barfuß-Kinderschuhen und zum Kundenservice von Jimbla sagen. Jetzt Jimbla bei Instagram folgen https://www.instagram.com/jimbla_barfuss/

JIMBLA – Barfußschuhe für Kinder: Kinderschuhe für gesunde Füße mit dem online Größenfinder bestellen. Der Online-Shop für Kinderschuhe und Barfuß-Kinderschuhe.

Firmenkontakt

Jimbla

Margarethe und Georg Cooper

Gartenstrasse. 62

70839 Gerlingen

01575-8522773

info@jimbla.de

https://jimbla.de/

Pressekontakt

The Way of Business TV

Marina Guva

Bergstr. 4

57647 Enspel

02661/2094639

redaktion@thewayofbusiness.tv

https://www.thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.