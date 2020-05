Jetzt bei Schukat: DC-USV-Systeme von Bicker Elektronik

Neu: UPSI- und UPSIC-Serie

Monheim, Mai 2020 – Mit Bicker Elektronik erweitert der Distributor Schukat electronic sein Portfolio um einen Hersteller aus dem USV-Bereich. Neu im Programm führt Schukat ab sofort die Serien UPSI und UPSIC, die eine innovative und wirtschaftliche Lösung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung von DC-Verbrauchern darstellen.

Das Unternehmen Bicker Elektronik aus Donauwörth entwickelt und produziert modulare DC-USV-Systeme mit langlebigen Energiespeichern wie Supercaps und LiFePO4-Batterien. Die Fertigung der USV-Lösungen erfolgt in höchster Industrie-Qualität, sodass diese auch unter extremen Einsatzbedingungen sowie im 24/7-Dauerbetrieb eine hohe Zuverlässigkeit bieten. Sie eignen sich für industrielle Applikationen wie Industrie 4.0, IIoT, Automation, Transportation und Energie, Kommunikation sowie Labor- und medizinische Anwendungen.

UPSI- und UPSIC-Serie:

Die DC-USV-Produkte stehen als 12VDC- und 24VDC-Variante als Open-Frame- oder DIN-Rail-Version zur Verfügung – mit integriertem Energiespeicher oder mittels Versorgung über einen auf die USV bzw. Anwendung abgestimmten externen Energiespeicher. Angeboten werden die separaten Energiespeicher sowohl als besonders langlebige und sichere LiFePO4-Batteriezellen (Lithium-Eisenphosphat) sowie als absolut wartungsfreie Supercaps (Ultrakondensatoren).

Für den Lade- und Entladeprozess der angeschlossenen Energiespeicher enthalten die kompakten USV-Module einen bidirektionalen Wandler (Buck-Boost) als zentrales Element, wodurch sie einen sehr effizienten und sicheren Betrieb gewährleisten. Zudem lässt sich das USV-System flexibel mit verschiedenen Batterietechnologien nutzen, da das Lade- und Steuermodul über zwei Leitungen mit dem jeweiligen Energiespeicher verbunden ist. So wird eine Batterietyp-ID-Authentifizierung durchgeführt und es können automatisch die passenden Lade- und Entladeparameter an der DC-USV gesetzt werden.

Auch USB- und RS232-Schnittstellen stehen zur Datenkommunikation mit Steuerungen oder PC-basierten Systemen zur Verfügung. Mit Hilfe der HID-Battery-Parameter-Software lassen sich Einstellungen an der DC-USV komfortabel vornehmen und ein umfangreicher Befehlssatz ermöglicht das direkte Auslesen von Sensorwerten sowie das Setzen von Parametern.

Schukat electronic Vertriebs GmbH ist ein Distributor für aktive, passive und elektromechanische Bauteile. Als Franchisepartner vieler führender Hersteller wie CDIL, CRC, Sensata/Crydom, Everlight, Finder, Fujitsu, Hahn, LiteOn, MeanWell, Microchip, Panasonic, Recom, Sunon, Talema und TSC sowie 250 weiterer Linien, bietet Schukat einen kompetenten Projektierungs- und Logistiksupport und begleitet rund 10.000 B2B-Kunden in 50 Ländern von der Entwicklung bis zur Serienproduktion. Technische Kataloge und feste Ansprechpartner im Innen- und Außendienst sind Basis des Geschäftsmodells.

Schukat electronic ist DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Im Bereich Traceability nimmt der Distributor eine Vorreiterrolle ein: Seit gut 20 Jahren garantiert Schukat mit seiner Traceability-Lösung die lückenlose Rückverfolgbarkeit jedes jemals ausgelieferten Bauteils vom Kunden bis zum Hersteller. Die Schukat electronic Vertriebs GmbH mit Unternehmenssitz in Monheim am Rhein wurde 1964 gegründet und hat im Geschäftsjahr 2019 mit 200 Mitarbeitern/innen einen Umsatz von 104 Mio. Euro erzielt.

