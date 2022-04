JD Sports setzt auf ZetesChronos für Echtzeittransparenz und Rückverfolgbarkeit im europaweiten Liefernetzwerk

London, 21. April 2022 – Der internationale Sportmodehändler JD Sports führt europaweit eine Proof-of-Delivery-Lösung von Zetes, dem Spezialisten für Supply-Chain-Technologie und Integration, ein. ZetesChronos ermöglicht die Rückverfolgbarkeit in Echtzeit für alle Warenlieferungen von den JD Sport-Verteilzentren an die Filialen in ganz Europa.

Angesichts des rasch expandierenden Auslandsgeschäfts suchte JD Sports einen europaweiten Anbieter mit einer flexiblen und funktionsreichen Lösung, die parallel zur Strategie des Handelsunternehmens wachsen sollte. Als modulare Lösung liefert ZetesChronos die gewünschte Skalierbarkeit und Echtzeittransparenz sowie herausragenden Reportingfunktionen, die es JD Sports ermöglichen, Einblicke in das gesamte Liefernetzwerk zu gewinnen und die Effizienz zu steigern.



ZetesChronos stellt eine Verbindung zu den Fahrern her und lässt sich in die bestehenden ERP- und WMS-Systeme integrieren. Prozesse lassen sich so automatisieren. Außerdem übermittelt die Lösung aktuelle Informationen über den Standort von Waren und Fahrzeugen. Dies trägt zu ausnahmslos fehlerfreien, termingerechten Lieferungen bei.



„Eine effiziente Supply Chain ist integraler Bestandteil unserer europäischen Wachstumsstrategie. Nicht nur das Supply-Chain-Know-how, sondern auch die starke europaweite Präsenz von Zetes haben uns überzeugt. Wir freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft“, kommentiert JD Sports.



ZetesChronos wird nicht nur zu einer höheren Effizienz beitragen, sondern bietet auch Funktionen zur Unterstützung weiterer geschäftlicher Anforderungen, beispielsweise bei Datenanalysen und Arbeitsschutz. JD Sports erklärt: „ZetesChronos liefert uns Echtzeitinformationen, die effiziente, sichere und zügige Lieferungen ermöglichen.“



Amir Harel, UK Managing Director bei Zetes, fügt hinzu: „Die Lieferketten geraten zunehmend unter Druck, denn die Verbraucher verlangen ein immer breiteres Serviceangebot und unterschiedliche Lieferoptionen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit JD Sports. Wir werden eine maßgeschneiderte Lösung liefern, die präzise auf die Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten ist, um eine zukunftssichere Supply Chain aufzubauen und das anhaltende Wachstum zu unterstützen. Die Kombination aus Software und Hardware wird außerdem zu einer höheren Produktivität und Sicherheit der Fahrer führen.“

