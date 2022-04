Jashen F16 Nass-Sauger mit patentierter Selbsttrocknungsfunktion

Der neue 2in1-Nass-Sauger Jashen F16 macht Putzeimer und Wischmopp überflüssig und trocknet sich nach dem Reinigen selbst. Er verfügt über 2 Akkus für eine extra lange Reinigungszeit von bis zu 70 Minuten und hat einen Frisch- als auch über einen Schmutzwassertank. So reinigt der Jashen F16 selbst große Flächen gründlicher und schneller als manuell mit Eimer- und Wisch-Mop. Durch seine rotierende Reinigungsrolle, die permanent mit Frischwasser befeuchtet wird, schrubbt der Jashen F16 mühelos Hartböden aller Art. Einzigartig ist die multifunktionale Basisstation, in der die Putzrolle nach dem Einsatz gereinigt und automatisch getrocknet wird. So werden unangenehme Gerüche durch eine feuchte Reinigungsrolle vermieden. Der Jashen F16 ist online auf jashen.eu und bei Online-Händlern für 349,99 Euro (UVP) erhältlich. Das Modell Jashen F12 ohne Zusatzakku und Trocknungsfunktion in der Ladestation kostet 269,99 Euro (UVP).

Gelsenkirchen, April 2022 – Der neue 2in1-Nass-Sauger Jashen F16 entfernt trockenen und feuchten Schmutz aller Art von Hartböden. Dabei ersetzt das akkubetriebene Gerät Eimer und Wischmopp und reinigt zudem deutlich gründlicher und schneller. Der Clou: Durch die gleichzeitige Feucht- und Trockenreinigung genügt ein Arbeitsschritt, um verschüttete Getränke oder trockene Spuren vom letzten Besuch auf dem Spielplatz aus dem Flur zu beseitigen.

Getrennte Frisch- und Schmutzwassertanks

Der Jashen F16 arbeitet mit einem 220 Watt starken Motor und einer robusten Putzrolle die permanent mit Frischwasser befeuchtet wird. In einer konstanten Vorwärtsbewegung schrubbt die Putzrolle den Boden und entfernt auch hartnäckigen Schmutz zuverlässig. Durch die zwei getrennten Frischwasser- (800 Milliliter) und Schmutzwassertanks (500 Milliliter) wischt der Jashen F16 immer mit sauberem WasserDas Schmutzwasser wird abgesaugt und im Schmutzwassertank aufgenommen.

Einfache Bedienung für den täglichen Einsatz

Komfort endet beim Jashen F16 hier nicht. So informiert ein großes LC-Display direkt am Griff über den Status des Nass-Saugers oder die Füllstände der Wassertanks. Hier lässt sich zudem auch die Saugstärke per einfachem Knopfdruck in mehreren Stufen regeln – inklusive eines besonders kräftigen Max-Modus für hartnäckige Verschmutzungen. So meistert der Nass-Sauger Jashen F16 alle schmutzigen Probleme des Alltags. Dank Leichtbauweise und der hohen Wendigkeit gelingt zudem die Reinigung bis in alle Ecken.

Mit patentierter Trocknungsfunktion gegen Gerüche

Ebenso clever ist die Ladestation des Jashen F16 konzipiert. Die patentierte Selbsttrocknungsfunktion für die Putzrolle ist einzigartig im Kampf gegen unangenehme Gerüche. Außerdem lädt die Station die zwei, im Lieferumfang enthaltenen, Akkus der Haushaltshilfe in nur 3 bis 3,5 Stunden vollständig wieder auf. Zusammen mit dem Austausch-Akku wird eine Gesamtlaufzeit von bis zu 60 Minuten erreicht.

Das Schwestermodell Jashen F12 ist identisch zum F16, besitzt aber nicht die automatische Trocknungsfunktion.

Preis und Verfügbarkeit

Der Jashen F16 Nass-Sauger ist zum Preis von 349,99 Euro (Jashen F12 269,99 Euro) im Handel und im Webshop von Jashen unter www.jashen.eu erhältlich (unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer).

JASHEN ist auf innovative, intelligente Haushaltsprodukte spezialisiert und verfügt über hunderte nationale und internationale Patente. 2018 wurde JASHEN mit der Einführung des ersten intelligenten Staubsaugers zum Vorreiter in der Kategorie der Akku-Sauger. Seit seiner Gründung arbeitet JASHEN daran, seine Produkte noch intelligenter und Hausarbeit damit einfacher und angenehmer zu machen. Dabei stehen Produktqualität und ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis stets im Mittelpunkt.

JASHEN wird in Europa exklusiv von Robovox vertrieben.

