Jahresende – Reflexion und Neuausrichtung

Ganzheitliche Ayurveda-Ausbildungen als Grundlage für einen erfolgreiches und gesundes 2024

Es ist in jedem Jahr das Gleiche: Viele Menschen reflektieren das vergangene Jahr, ja oft sogar ihr ganzes Leben und stellen sich die entscheidende Frage: Soll es so weiter gehen oder soll ich etwas ändern.

Doch warum ist das so, dass die Menschen sich zum Jahresende diese Fragen stellen?

Die Tradition, das Leben zwischen den Jahren, also in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, zu reflektieren, hat mehrere Gründe:

Jahresende als natürlicher Reflexionspunkt:

Das Ende eines Jahres bietet einen natürlichen Zeitpunkt, um innezuhalten und zurückzublicken. Es ist eine Zeit der Abschlüsse und des Übergangs, was viele Menschen dazu veranlasst, über das vergangene Jahr nachzudenken und sich auf das kommende Jahr vorzubereiten.

Feiertagspause:

Die Feiertage bieten oft eine Pause vom Alltag. Diese freie Zeit ermöglicht es vielen Menschen, sich von ihren routinemäßigen Verpflichtungen zu lösen und Raum für tiefere Gedanken und Selbstreflexion zu schaffen.

Tradition und Kultur:

In vielen Kulturen gibt es Traditionen und Bräuche, die zum Jahresende zur Reflexion anregen. Dies kann religiöse Rituale, familiäre Zusammenkünfte oder kulturelle Feiern umfassen, die zum Nachdenken über das Leben anregen.

Neujahrsvorsätze:

Die Tradition, Neujahrsvorsätze zu fassen, erfordert eine Bewertung dessen, was man im vergangenen Jahr erreicht hat und was man im kommenden Jahr erreichen möchte. Dieser Prozess beinhaltet oft eine tiefe Reflexion über persönliche Ziele und Werte.

Wunsch nach Erneuerung und Wachstum:

Viele Menschen sehen das neue Jahr als eine Chance für einen Neuanfang und persönliches Wachstum. Die Reflexion ermöglicht es ihnen, Bereiche zu identifizieren, in denen sie sich verbessern oder verändern möchten.

Die häufigsten sind im privaten Bereich:

Gesundheit und Fitness:

Viele Menschen nehmen sich vor, regelmäßiger Sport zu treiben, gesünder zu essen, abzunehmen oder allgemein einen gesünderen Lebensstil zu pflegen.

Stressreduktion:

Ein weiterer häufiger Vorsatz ist die Reduktion von Stress. Dies kann durch Achtsamkeitspraktiken, Meditation, Yoga oder einfach durch die Schaffung eines ausgewogeneren Lebensstils erreicht werden.

Work-Life-Balance verbessern:

Viele streben danach, ein besseres Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben zu finden, um mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen zu können.

Persönliche Finanzen:

Das Setzen von Zielen zur Verbesserung der persönlichen Finanzen, wie das Sparen von Geld, das Abbezahlen von Schulden oder das Investieren, ist ebenfalls ein beliebter Vorsatz.

Hobbys und Interessen nachgehen:

Viele Menschen möchten mehr Zeit für ihre Hobbys und Interessen finden oder neue Aktivitäten entdecken und erlernen.

Selbstverbesserung:

Dazu gehören das Erlernen neuer Fähigkeiten, die persönliche oder berufliche Weiterbildung, das Lesen mehr Bücher oder das Erlernen einer neuen Sprache.

Beziehungen verbessern:

Viele setzen sich das Ziel, ihre Beziehungen zu Familie, Freunden und Partnern zu stärken oder alte Beziehungen wieder aufleben zu lassen.

Organisation und Zeitmanagement:

Das Verbessern der eigenen Organisation und des Zeitmanagements, um produktiver zu sein und mehr aus dem Tag herauszuholen, ist ein weiterer gängiger Vorsatz.

Nachhaltiger leben:

Ein zunehmend populärer Vorsatz ist es, umweltbewusster zu leben, indem man nachhaltigere Lebensgewohnheiten annimmt, wie Recycling, Reduzierung des Plastikverbrauchs oder die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.

Reisen und neue Erfahrungen:

Viele Menschen nehmen sich vor, mehr zu reisen, neue Orte zu erkunden und neue Erfahrungen zu sammeln.

Aber auch beruflich sind die Menschen gerade in dieser Zeit, wo eine Neuausrichtung für viele angesagt ist, auf der Suche.

Die einen entscheiden sich dazu, jetzt in dem Beruf, in dem sie gerade tätig sind, richtig durchzustarten. Sie suchen nach Fortbildungen, damit sie die Karriereleiter nach oben steigen können.

Viele suchen aber auch nach mehr Sinn und Erfüllung im Beruf, das ist zunehmend ein verbreitetes Phänomen. Viele Menschen streben danach, in ihrer Arbeit einen tieferen Sinn und eine größere persönliche Erfüllung zu finden. Dies kann aus verschiedenen Gründen motiviert sein:

Persönliche Erfüllung:

Menschen suchen oft nach Arbeiten, die ihnen ein Gefühl der Zufriedenheit und des persönlichen Wachstums geben. Sie wollen das Gefühl haben, dass ihre Arbeit einen Unterschied macht und mit ihren persönlichen Werten und Interessen übereinstimmt.

Work-Life-Balance:

Das habe ich schon bei den persönlichen Ziele angesprochen, aber auch hier wird das zunehmend wichtig, da viele auch mehr Zeit für sich und für ihr Privatleben und für ihre Hobbies haben möchten.

Veränderungen in der Arbeitswelt:

Die moderne Arbeitswelt ist durch schnelle Veränderungen und Unsicherheiten gekennzeichnet. Die Zahlen sind in vielen Betrieben das wichtigste und alles andere hat sich da unterzuordnen. Das wird aber von vielen Menschen nicht mehr einfach nur so hingenommen – Menschlichkeit wird ihnen auch im Beruf immer wichtiger.

Gesellschaftliches Bewusstsein:

Ein wachsendes gesellschaftliches Bewusstsein für Themen wie Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Gemeinwohl führt dazu, dass Menschen Berufe suchen, die im Einklang mit diesen Werten stehen.

Demografischer Wandel:

Jüngere Generationen, insbesondere Millennials und Generation Z, legen oft mehr Wert auf Sinnhaftigkeit und persönliche Erfüllung in ihrer Arbeit als auf traditionelle Anreize wie Gehalt oder Status.

Selbstverwirklichung:

Es gibt ein zunehmendes Bestreben nach Selbstverwirklichung und individuellem Ausdruck durch die Arbeit. Menschen suchen nach Rollen, die es ihnen erlauben, ihre einzigartigen Fähigkeiten und Leidenschaften zu nutzen und zu entwickeln.

Beruf – Berufung

Für viele Menschen ist dies ein immer wichtigerer Faktor.

Der Trend geht bei vielen Menschen zunehmend dahin, eine Arbeit auszuüben, der ihnen Sinnhaft erschein und in dem sie Erfüllung finden. Auch Themen wie eine ganzheitliche Lebensweise wollen von diesen Menschen immer mehr verwirklicht werden.

Es geht also nicht nur um eine finanzielle Sicherheit, sondern auch darum, etwas persönlich Erfüllendes und Sinnvolles zu verwirklichen.

Gerade um die Jahreswende gibt es auch viele Menschen, die sich im Gesundheitsvorsorgebereich verwirklichen wollen.

Ayurveda ist ein ganzheitliches Vorsorgesystem, in dem die Individualität im Vordergrund steht. Gerade zur Jahreswende suchen viele Menschen nach Aus- und Fortbildungen im Bereich: Gesundheit!

In der Schule für Ayurveda von mir kann man gerade jetzt kostengünstig Online-Schulungen buchen. Der große Vorteil ist dabei, dass man den Zugang zu den Kursen ohne Einschränkung auch nach dem Absolvieren des Kurses hat, was bedeutet, dass man im eigenen Rhythmus lernen kann und eine sehr gute Wissensdatenbank hat, auf die man auch später zurückgreifen kann.

Für die Ausbildung zur Ayurveda-Ernährungs- und Gesundheitsberatung gibt es mit dem Rabattcode: Neuausrichtung23 einen Rabatt von 23 %.

Jetzt ist also die beste Zeit, diesen Kurs zu buchen, auch wenn man diesen erst im nächsten Jahr absolvieren möchte.

Hier geht es zu Beschreibung des Kurses: Ayurveda-Ernährungs- und Gesundheitsberatung.

Ayurveda Ernährungsberatung lernen

Weitere Kombiausbildungen zu den gleichen Konditionen habe ich in meinem Blogbeitrag beschrieben:

Kombis-Ausbildungen, als Grundlage für den Erfolg mit Ayurveda

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen speziell bei der Ernährungsumstellung und beim Abnehmen.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Massagen, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

