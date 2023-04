Jackery empfiehlt einzigartige Reiseziele für Camper

Die Osterfeiertage sind für viele Camper der Startschuss in die neue Outdoor-Saison. Jackery empfiehlt darum fünf außergewöhnliche Spots in Europa, die den ersten Camping-Trip des Jahres unvergessen machen.

#1 Die größte Schaukel der Alpen

Auf dieser Schaukel gibt es Adrenalin pur. Im Kärntner Lesachtal geht es mit der „Megadive“ Schaukel 70 Meter in die Tiefe. Natürlich nur entsprechend gesichert, denn Spielplatz-Feeling gibt es hier nicht. Diese Schaukel an der Brücke in Podlanig erinnert eher an einen Bungee-Sprung.

#2 Ein See, der verschwindet

Klingt geheimnisvoll und ist ein echtes Naturspektakel. Der Grüne See in Tragöß, St. Katharein in Österreich verschwindet im Winter fast vollständig und füllt sich erst mit der Schneeschmelze wieder mit kristallklarem Wasser – bis zu 11 Meter tief ist der Grüne See. Seine smaragdgrüne Färbung macht ihn zu einem der schönsten Seen in Europa.

#3 Sommerrodeln auf der Zugspitze

Die Sommerrodelbahn in Biberwier liefert Spaß, Abenteuer und eine herrliche Aussicht. Auf der 1,3 Kilometer langen Strecke legen die Rodlerinnen und Rodler knapp 200 Höhenmeter zurück. Zahlreiche Kurven und sogar ein Tunnel machen die Strecke auf der Zugspitze noch aufregender.

#4 Die kleinste Stadt der Welt

Diesen Titel trägt das Städtchen Hum auf der kroatischen Halbinsel Istrien. Im 100 x 35 Meter kleinen Ort gibt es nur zwei Straßen und knapp 30 Einwohner. Bekannt ist Hum außerdem für sein mittelalterliches Stadtbild und den einzigartigen Mistelschnaps.

#5 Venedig in den Niederlanden

So wird der Ort Giethoorn oft bezeichnet, denn im Ort gibt es keine einzige Straße. Das Dorf ist auf kleinen Inseln gebaut, die durch Kanäle und Brücken miteinander verbunden sind. Strecken legt man hier mit dem Boot, dem Fahrrad oder zu Fuß zurück.

Wohin der nächste Outdoor-Trip auch geht, auf den Komfort elektronischer Reisebegleiter muss auch beim Camping nicht verzichtet werden. Dafür sorgt zum Beispiel der Jackery Solargenerator 1500 Pro mit mobilen Solarpanels und kraftvoller Powerstation.

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery die weltweit ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen die weltweit ersten tragbaren Solarmodule. Mit der Einführung von Solargeneratoren für den Outdoor-Bereich reagiert Jackery auf die Energiebedürfnisse von Naturliebhabern auf der ganzen Welt und inspiriert sie zu neuen Erkundungen und Abenteuern.

Die Produkte zählen regelmäßig zu den Amazon Bestsellern. Obendrein wurde die Marke mit 40 renommierten internationalen Designpreisen ausgezeichnet, darunter der Red Dot Design Award, der iF Design Award, der A“ Design Award and Competition, der Best of IFA Award und der CES Innovation Award.

