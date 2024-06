Ivalua unterstützt Visa bei der Freisetzung von Kapital in Lieferketten

Ivaluas Partnerschaft mit Visa wird Unternehmen helfen, die Kartennutzung zu maximieren und mehr Möglichkeiten für Rabatte zu eröffnen.

Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, gab heute seine Zusammenarbeit mit Visa bekannt, einem Weltmarktführer für digitale Zahlungen. Dadurch werden Unternehmen in die Lage versetzt, das in den Zahlungszyklen gebundene Bargeld freizusetzen, während die Prozesseffizienz gesteigert und die Geschäftschancen mit Lieferanten maximiert werden.

Diese Partnerschaft wird es Unternehmen ermöglichen, Zahlungen an Lieferanten zu vereinfachen und zu beschleunigen. So können sie ihre Kartennutzung mit einer sicheren und intuitiven Benutzererfahrung erhöhen, die hohe Automatisierungs- und Kontrollgrade bietet.

Ivalua bietet einen einmaligen Ansatz, um die Herausforderungen der Ausgabenkontrolle zu bewältigen und die finanziellen und Effizienzvorteile von Corporate Cards zu maximieren. Durch neue, innovative Funktionen können die Unternehmen ihre Karten in jeden Kaufvorgang einbinden, um die volle Kontrolle über alle vorab genehmigten Ausgaben zu erhalten. So sind die Unternehmen in der Lage, ihre Karten nicht nur für gewöhnliche Ausgaben zu nutzen, sondern auch für eine breitere Palette von Käufen wie Einkaufen nach Katalog, Rechnungen und sogar für Abonnements oder spezielle Projekte. Dadurch werden alle Ausgaben per Karte erfasst, wodurch die Effizienz der geschäftlichen Prozesse gesteigert und das Cash-Management verbessert werden.

Anders als andere Kartenlösungen bietet Ivalua den Unternehmen die Möglichkeit, sowohl Lieferanten als auch Ausgabenkategorien zu identifizieren und dann die Nutzung am nächsten Tag nach Benutzer oder Budget abzugleichen. Dieses Kontrollniveau ist entscheidend, um mehr Kartennutzung zu generieren und Rabattmöglichkeiten zu maximieren. Zudem wird durch die vollständige Verwaltung innerhalb Ivaluas Cloud-Umgebung die Kartensicherheit signifikant erhöht und Missbrauch verhindert.

„Im Unterschied zu alternativen Lösungen ermöglicht es Ivalua seinen Kunden, die Kartennutzung sicher zu verwalten, ohne die Möglichkeit von Rabatten einzuschränken“, betont Suman Raju, Chief Financial Officer (CFO) von Ivalua. „Da die Zahlungsflüsse kritisch bleiben und Sparen immer wichtiger wird, freuen wir uns über die Partnerschaft mit Visa, um ein neues Niveau der Zahlungsautomatisierung zu eröffnen und die Rabattmöglichkeiten für unsere Kunden zu maximieren.“

Clive Cornelius, Head of T&E and Procurement Commercial Products, Visa Commercial Solutions Europe bei Visa, erläutert dazu: „Wir haben festgestellt, dass die Unternehmen in ihre ERP/AP-Systeme integrierte Finanzdienstleistungen bevorzugen, weil sie es ihnen erlauben, Zahlungen einfach und effizient auszuführen, ohne den aktuellen Workflow verlassen zu müssen. Wir freuen uns, mit Unternehmen wie Ivalua zusammenzuarbeiten, um neue Lösungen und Ansätze für diesen Marktbedarf anzubieten.“

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten und KI-gestützten Spend-Management-Lösungen. Unsere einheitliche Source-to-Pay-Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, Risiken zu senken und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

