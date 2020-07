Ivalua stellt vorkonfigurierte Spend-Management-Lösung für Finanzunternehmen vor

Ivalua, ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, stellt eine vorkonfigurierte Version seiner Software-Suite vor, die speziell auf Finanzunternehmen zugeschnitten ist. Banken, FinTechs und Versicherungen können mit den enthaltenen Tools ihren gesamten Source-to-Pay-Prozess abbilden, Kostenoptimierungen im Einkauf erzielen sowie neue gesetzliche Compliance-Vorschriften schnell und effektiv in die Praxis umsetzen. Finanzorganisationen gewinnen so an Agilität und können schneller auf veränderte Gesetze und Vorschriften reagieren. Die Lösung hilft zudem bei der Erkennung von Risiken und stellt sicher, dass der Einkauf messbare Mehrwerte für die gesamte Organisation generieren kann.

Die vorkonfigurierte Lösung basiert auf der Code-Basis der Ivalua-Plattform. Die Software-Suite ist speziell auf die Bedürfnisse von Banken, FinTechs und Versicherungen zugeschnitten und kann jederzeit um weitere Anwendungen aus dem Ivalua-Portfolio erweitert werden. Der Vorteil: Finanzorganisationen profitieren von einem bewährten Lösungspaket und können ihren gesamten Beschaffungsprozess über eine zentrale Plattform abwickeln. Sie erhalten Transparenz über ihre Lieferketten, können Risiken besser abschätzen und so fundierte Beschaffungsentscheidungen treffen. Einkäufer profitieren von erprobten, branchenspezifischen Best Practices, können strategisch mit Lieferanten zusammenarbeiten sich schnell an regulatorische Veränderungen anpassen. Dank der erprobten Vorkonfiguration kann die Lösung innerhalb kurzer Zeit implementiert und bei Bedarf schrittweise erweitert werden.

Vorteile für Finanzunternehmen

– Einfacheres Einhalten von Vorschriften und Richtlinien auf Anbieter- und Vertragsebene

– Effektives Management von Risiken, einschließlich der Gefährdung von Subunternehmern

– Intelligenteres Kategorien-Management für beschleunigte Kostenoptimierung aller Ausgaben

– Transparenz über den Nutzen von Nachhaltigkeitsstrategien zur Verbesserung des nicht-finanziellen Unternehmensratings

Ivalua verfügt über umfassende Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit Finanzorganisationen und hat bereits im Gründungsjahr 2001 die Bankengruppe Groupe BPCE als seinen ersten Kunden gewonnen. Heute nutzen Dutzende der weltweit führenden Finanzdienstleistungsunternehmen die Plattform von Ivalua, um ihre Ausgaben und Lieferanten effektiv zu verwalten, darunter Credit Suisse, Fannie Mae, Credit Agricole, Generali, Covea, Banco do Brasil und BNP Paribas. Die neue Lösung basiert auf den Erfahrungen zahlreicher Führungskräfte aus dem Finanzsektor und wird kontinuierlich um neue Funktionen erweitert – von denen letztendlich alle Kunden profitieren.

Zitate

“Credit Agricole war schon immer bestrebt, Kunden und Stakeholdern mit Innovationen einen größeren Mehrwert zu bieten. Die Digitalisierung ist ein integraler Bestandteil unserer Beschaffungsstrategie. Seit mehreren Jahren liefert die Ivalua-Plattform alle Top-Funktionalitäten, die wir erwarten und hilft uns gleichzeitig bei der Bewältigung der wachsenden Herausforderungen in der Finanzdienstleistungsbranche”, sagt Maxime Genestier, Group Procurement Corporate Secretary bei Credit Agricole.

“Finanzunternehmen sehen sich im Alltagsgeschäft mit einzigartigen Anforderungen und einem komplizierten, regulatorischen Umfeld konfrontiert, das sich kontinuierlich verändert”, sagte David Khuat-Duy, CEO von Ivalua. “Die Ivalua-Plattform versetzt Einkaufsentscheider in die Lage, Wettbewerbsvorteile aufzubauen, aufrechtzuerhalten und agil zu bleiben. Mit unseren branchenspezifisch zugeschnittenen Best Practices können Finanzorganisationen ab sofort noch besser fundierte Beschaffungsentscheidungen treffen.”

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua ist von Gartner und anderen Analysten als führend anerkannt und genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken. Dies spiegelt sich auch in der branchenweit höchsten Kundenbindungsrate von über 98 Prozent wider. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com

