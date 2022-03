Ivalua NOW 2022: Hybrid-Konferenz mit hochrangigen Procurement-Experten

– Premium-Veranstaltung für Fachleute aus den Bereichen Einkauf, Finanzen und Supply Chain

– Stabile Lieferketten und Nachhaltigkeit im Fokus

– Top-Speaker von Booking.com, L’Oreal, Honeywell und Bulgari

Ivalua, ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, hat die Agenda für seine Fachkonferenz Ivalua NOW 2022 vorgestellt. Sie findet vom 5. bis 6. April in Paris für die EMEA-Region sowie vom 2. bis 4. Mai in Washington D.C. statt und wird eine hybride Veranstaltung mit Online- und Präsenzvorträgen sein. Unter dem Motto “Stronger Together” bringt Ivalua auch in diesem Jahr Führungskräfte und Experten aus den Bereichen Beschaffung, Finanzen und Supply Chain zusammen. Die Konferenz wird sich thematisch darauf konzentrieren, wie Unternehmen angesichts der aktuellen Krisen durch eine bessere Zusammenarbeit zwischen internen Stakeholdern und Lieferanten mehr Versorgungssicherheit erlangen und Nachhaltigkeit in Lieferketten verbessern können.

Experten den Bereichen Beschaffung, Finanzen und Supply Chain können sich kostenlos für die beiden Veranstaltungen registrieren: https://ivaluanow.com

Top-Speaker aus Industrie und Wissenschaft

Zu den Highlights gehören Vorträge und Keynotes von Audrey Izard, CPO Indirect Sourcing von L”Oreal, Matthew Phippen, Director of Procurement bei Booking.com sowie Natacha Trehan, Leiterin des Purchasing Master”s Program an der Universität Grenoble Alpes. Außerdem wird der Polarforscher und Entdecker Robert Swan über seine über seine jüngste Expedition sowie die Bedeutung der Beschaffung für die Erreichung der COP26-Ziele sprechen.

Hybrid-Veranstaltung für Vernetzung und Best Practices

Der erste Tag in Paris ist Beschaffungsexperten gewidmet: Sie stellen ihre Erfolge und Visionen sowie technologische Innovationen im Bereich der Digitalisierung vor – von der Beschaffung bis zur Bezahlung. Der zweite Tag ist für Ivalua-Kunden und -Partner reserviert, die sich über Best Practices austauschen und Anregungen für die Roadmap von Ivalua geben können.

David Khuat-Duy, Corporate CEO von Ivalua zur Bedeutung der Ivalua NOW 2022

“Die letzten zwei Jahre haben uns gezeigt, wie anpassungsfähig die Beschaffung ist und wie wir neue Wege der Zusammenarbeit entwickeln können”, sagte David Khuat-Duy, Corporate CEO von Ivalua. “Jetzt ist es an der Zeit, diese Erkenntnisse zu nutzen, um gemeinsame Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel die Verringerung der CO2-Emissionen und die Gewährleistung der Kontinuität der Lieferkette. Wir freuen uns darauf, die Beschaffungsteams auf der Ivalua NOW zusammenzubringen, um genau dies zu tun und wichtige Innovationen zu präsentieren, die den Wandel vorantreiben werden.”

Die Highlights der Ivalua NOW 2022 im Überblick

– Keynotes und Breakout-Sessions mit führenden Vertretern einiger der weltweit bekanntesten Marken und Unternehmen, darunter L’Oreal, Booking.com, Honeywell, Thales, State of Ohio, Bank of America, Bulgari, Navy Federal Credit Union und viele andere mehr.

– Robert Swan, O.B.E., der erste Mensch, der zu Fuß sowohl zum Nord- als auch zum Südpol gelaufen ist, wird auf der Ivalua NOW EMEA über seine jüngste Expedition, Nachhaltigkeit und die Bedeutung der Beschaffung für die Erreichung der UN-Klimakonferenz-Ziele (COP26) sprechen.

– William McDonough, Geschäftsführer von McDonough Innovation sowie Autor und Vordenker auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung, wird auf der Ivalua NOW America über die Kreislaufwirtschaft sprechen und darüber, wie sie ein ressourcenschonendes Wirtschaftssystem und einen Innovationsmotor ermöglicht, der der Gesellschaft in der Gegenwart und in der Zukunft Vorteile bringt.

– Anthony Long, Vice President und Chief Procurement Officer bei Honeywell, wird auf der Ivalua NOW America seine Vision darlegen, wie innovativ die Beschaffung sein muss, um weiterhin erfolgreich zu sein – angefangen vom Aufbau des richtigen Teams über die Einbindung von Lieferanten bis hin zur Verbesserung der Entscheidungsfindung.

– Breakout-Sitzungen zu Themen wie der Gewinnung eines ganzheitlichen Überblicks über die Lieferanten, wenn eine Vielzahl von externen Faktoren die Lieferkette beeinflussen, und innovative Trends, die die Zukunft der Beschaffung gestalten.

– Technologiepräsentationen, die die neuesten KI- und andere Spend-Management-Innovationen zeigen, die Unternehmen dabei helfen, Risiken besser zu managen, effektiv mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, die Mitarbeiterproduktivität zu verbessern und die Rentabilität zu steigern.

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die ESG-Performance zu verbessern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com

Firmenkontakt

Ivalua

Markus Leutert

Dingolfinger Strasse 15

81673 München

‭+44 20 3966 1942‬

mle@ivalua.com

https://de.ivalua.com

Pressekontakt

textstore – Agentur für Text und PR

Alexander Trompke

Schillerplatz 6

01309 Dresden

+49 351 3127338

at@textstore.de

http://www.textstore.de

Bildquelle: Ivalua