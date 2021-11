Ivalua ist zum dritten Mal in Folge Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für Procure-to-Pay-Suites

Ivalua, ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, wurde im “Magic Quadrant for Procure-to-Pay Suites” von Gartner für das Jahr 2021 als führend eingestuft. Auf Grundlage eines umfangreichen Kriterienkataloges wurden in dem Bericht von Gartner insgesamt 12 Procure-to-Pay-Komplettlösungen (P2P) unterschiedlicher Anbieter bewertet. Ivalua wurde aufgrund seiner Umsetzungsfähigkeiten und Vollständigkeit der Vision im Leader-Quadranten platziert. Damit wurde Ivalua zum dritten Mal in Folge von Gartner als Leader im Quadranten für P2P-Suites positioniert.

Zu den Vorteilen von Procure-to-Pay-Suites (P2P) gehören die Optimierung des Einkaufs- und Zahlungsprozesses, die Unterstützung verbesserter Finanzkontrollen, die Einhaltung von Prozessvorschriften (Compliance), Kosteneinsparungen sowie die Minderung von Risiken. Zudem verbessern sie die Produktivität der Mitarbeiter, insbesondere, wenn diese Remote aus dem Home-Office arbeiten. Sie tragen zum Umweltschutz bei, indem sie den Papierverbrauch reduzieren, und gewährleisten zuverlässige Lieferantenbeziehungen durch eine zeitnahe Rechnungs- und Zahlungsabwicklung.

“Wir sind stolz darauf, dass Ivalua von Gartner erneut als führend im Bereich Procure-to-Pay eingestuft wurde”, sagte David Khuat-Duy, Corporate CEO von Ivalua. “Unser Fokus liegt darauf, unseren Nutzern und den Lieferanten eine großartige Erfahrung zu bieten. Dies führt zu einer breiten Akzeptanz bei unseren Kunden. Abgesehen davon bringen auf einzelne Branchen zugeschnittene Best Practices weitere Vorteile mit sich. Ich möchte unseren Teams danken, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass wir diese Auszeichnung erhalten haben. Sie haben bewiesen, dass Unternehmen keine Kompromisse hinsichtlich einer schnellen Wertschöpfung und einer hohen Flexibilität eingehen müssen, wenn es darum geht, auf spezielle oder sich verändernde Anforderungen einzugehen.”

Der komplette Bericht vom Oktober 2021 gibt einen aktuellen Überblick über den Markt und die Angebote der Marktteilnehmer:

https://info.ivalua.com/ivalua-recognized-leader-gartner-magic-quadrant-procure-to-pay-suites-2021

Gartner, Magic Quadrant für Procure-to-Pay Suites, 25. Oktober 2021, Kaitlynn Sommers, Micky Keck, William McNeill, Tim Faith.

Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA sowie weltweit und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua ist von Gartner und anderen Analysten als führend anerkannt und genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken. Dies spiegelt sich auch in der branchenweit höchsten Kundenbindungsrate von über 98 Prozent wider. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com

Firmenkontakt

Ivalua

Fanny Lucas

Dingolfinger Strasse 15

81673 München

+33 1 64 86 45 07

flu@ivalua.com

https://de.ivalua.com

Pressekontakt

textstore – Agentur für Text und PR

Alexander Trompke

Schillerplatz 6

01309 Dresden

+49 351 3127338

at@textstore.de

http://www.textstore.de

Bildquelle: Ivalua