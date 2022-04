Ivalua als “Customers” Choice” ausgezeichnet

Im 2022 Report Gartner® Peer Insights™ “Voice of the Customer”: Procure-to-Pay-Suites Report

Ivalua, ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, wurde im Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: Procure-to-Pay Suites vom März 2022 mit dem Prädikat “Customers’ Choice” ausgezeichnet. Der Report bewertete 11 Anbieter von Procure-to-Pay (P2P)-Lösungen auf der Grundlage von Ratings und Rückmeldungen von Endnutzern, die entsprechende Erfahrungen mit der Anwendung, Implementierung oder dem Betrieb einer P2P-Lösung haben. Ivalua erhielt dabei die Auszeichnung “Customers’ Choice” aufgrund der überdurchschnittlichen Bewertungen hinsichtlich des Interesses und der Akzeptanz der Anwender sowie der Gesamtbewertung.

Procure-to-Pay (P2P)-Suiten optimieren den Einkaufs- und Zahlungsprozess und unterstützen verbesserte Finanzkontrollen, Prozess-Compliance, Kosteneinsparungen und Risikominderung für verschiedene Arten von Ausgaben, einschließlich indirekter Güter, Fertigungsmaterial, Dienstleistungen und Investitionsausgaben (Capex). P2P-Suiten bieten vier Hauptfunktionen: E-Purchasing-Funktionalität, Zugriff auf Kataloginhalte, E-Invoicing und Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung (APIA).

“Wir fühlen uns geehrt, dass wir die Auszeichnung “Customers’ Choice” für Procure-to-Pay-Suiten erhalten haben”, sagt David Khuat-Duy, Gründer und CEO von Ivalua. “Sicherzustellen, dass unsere Kunden geschäftlichen Nutzen und Erfolg erzielen, steht bei Ivalua im Mittelpunkt und ist der Fokus unserer Arbeit.”

Gartner stufte Ivalua außerdem zum dritten Mal in Folge als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für Procure-to-Pay-Suites für das Jahr 2021 ein.

Über Gartner Peer Insights

Gartner Peer Insights ist eine Online-Plattform mit Ratings und Bewertungen von IT-Software und -Dienstleistungen, die von IT-Fachleuten und Technologie-Entscheidern geschrieben und gelesen werden. Ziel ist es, IT-Führungskräfte dabei zu unterstützen, fundiertere Kaufentscheidungen zu treffen und Technologieanbietern zu helfen, ihre Produkte zu verbessern, indem sie objektives, unvoreingenommenes Feedback von ihren Kunden erhalten. Gartner Peer Insights umfasst mehr als 350.000 verifizierte Bewertungen in mehr als 340 Märkten. Weitere Informationen finden Sie auf www.gartner.com/reviews/home.

Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: Procure-to-Pay-Suites, 30 März 2022, von Peer Contributors Gartner, Magic Quadrant for Procure-to-Pay Suites, 25. Oktober 2021, Kaitlynn Sommers, William McNeill Et Al.

Gartner unterstützt keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen.

Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner Endbenutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern beruhen, und ist weder als Tatsachenbehauptung zu verstehen, noch repräsentiert er die Ansichten von Gartner oder seinen Partnern. Gartner befürwortet keinen der in diesem Inhalt dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses Inhalts, einschließlich der Garantie der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Gartner, Magic Quadrant und Peer Insights sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die ESG-Performance zu verbessern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns unter https://twitter.com/ivalua.

