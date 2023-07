iTAC erreicht Top-Platzierung im „2023 Gartner® Critical Capabilities for MES“ Report

Höchste Punktzahl im Use Case „Complex Discrete Manufacturing“

Montabaur, 20. Juli 2023 – Die iTAC ( www.itacsoftware.com) Software AG hat im „Critical Capabilities Report for MES“ von Gartner im Use Case „Complex Discrete Manufacturing“ als bester Anbieter abgeschnitten. In zwei weiteren von insgesamt vier Anwendungsfällen belegt das Unternehmen den 2. Platz. Diese Studie unterstützt führende Anbieter von Supply-Chain-Technologien, den Bedarf mit den auf dem Markt verfügbaren Lösungen abzugleichen.

Manufacturing Execution Systems (MES) sind ein wichtiger Baustein für intelligente Fabriken und die digitale Fertigung. Die Angebote der Marktteilnehmer unterscheiden sich je nach Anwendungsfall und Branchenschwerpunkt. Der „Critical Capabilities Report for MES“ gibt Orientierung. Er ermöglicht einen tieferen Einblick in die Produkt- und Service-Angebote der MES-Anbieter und bildet damit eine Ergänzung zum Gartner Magic Quadrant.

iTAC hat im „Critical Capabilities Report for MES“ den 1. Platz im Use Case „Complex Discrete Manufacturing“ belegt. In den Anwendungsfällen „Highly Regulated Industries“ und „Batch/Repetive Flow Manufacturing“ erreicht iTAC den 2. Platz. Somit befindet sich das Unternehmen mit seinem MES/MOM in drei von vier Use Cases im Spitzenfeld.

Die iTAC Software AG ist ein Tochterunternehmen des Dürr-Konzerns und bietet ein ganzheitliches Fertigungsmanagementsystem an. Das im Markt seit vielen Jahren etablierte Manufacturing Execution System von iTAC wurde im Jahr 2021 zu dem Manufacturing Operations Management-System iTAC.MOM.Suite weiterentwickelt.

Die Lösung ist auf die diskrete Fertigung – von der Einzel- über die Serien- bis hin zur Massenfertigung – ausgerichtet und kann sowohl vor Ort als auch in der Cloud betrieben werden. Sie wird weltweit von Unternehmen aus verschiedenen Branchen eingesetzt, wie z.B. Automobilhersteller und -zulieferer, Elektronik/EMS/TC, Medizintechnik, Metallverarbeitung und Energie.

Die Anerkennung im „Critical Capabilities Report for MES“ folgt auf die kürzliche Anerkennung von iTAC als ein Leader im Gartner® Magic Quadrant™ 2023 für Manufacturing Execution Systeme.

Disclaimer

Kurzporträt

Die iTAC Software AG, ein eigenständiges Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaukonzerns Dürr, bietet internetfähige Informations- und Kommunikationstechnologien für die produzierende Industrie. Das 1998 gegründete Unternehmen zählt heute zu den führenden MES/MOM-Herstellern. Die iTAC.MOM.Suite ist ein ganzheitliches Fertigungsmanagementsystem, das weltweit bei Unternehmen unterschiedlicher Industriezweige wie Automotive, Elektronik/EMS, Telekommunikation, Medizintechnik, Metallindustrie und Energie zum Einsatz kommt. Weitere Systeme und Lösungen zur Umsetzung der IIoT- und Industrie 4.0-Anforderungen runden das Portfolio ab. Die iTAC Software AG hat ihren Hauptsitz in Montabaur in Deutschland sowie eine Niederlassung in den USA, in Mexiko, China und Japan, und verfügt über ein weltweites Partnernetzwerk für Vertrieb und Service. Die Philosophie von iTAC ist es, Menschen, Daten und Systeme miteinander zu verbinden.

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Kompetenz in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert vor allem die Automobilindustrie, Produzenten von Möbeln und Holzhäusern sowie die Branchen Chemie, Pharma, Medizinprodukte und Elektro. Im Jahr 2022 erzielte er einen Umsatz von 4,3 Mrd. EUR. Das Unternehmen hat rund 18.700 Beschäftigte und verfügt über 123 Standorte in 32 Ländern. Der Dürr-Konzern agiert mit den drei Marken Dürr, Schenck und HOMAG sowie mit fünf Divisions am Markt.

