IT-Security Experte macmon verleiht Channel Awards

Alle Jahre wieder honoriert die macmon secure GmbH, Experte für Netzwerksicherheit lokal und in der Cloud, die Leistungen ihrer Channel Partner auf ihrem Partnertag, der in Berlin als hybride Veranstaltung stattfand. In den stylischen Räumlichkeiten der Brauerei BrewDog trafen sich ausgesuchte Channel Partner und Vertreter der Distributoren Nuvias und Infinigate zum ersten Partnertag nach der Akquisition durch die globale Belden Gruppe im Januar 2022. Die abwechslungsreiche Veranstaltung unter dem Motto “Wir brauen auf eine gute Zusammenarbeit” wurde in einem hybriden Format realisiert, ein professionelles Kamerateam übertrug den Event an mehrere Hundert TeilnehmerInnen, die der Einladung gefolgt waren.

Die Preisträger der macmon Channel Partner Awards 2021 sind:

Innovator 2021: Fachin & Friedrich Systems and Service KG konnten die ersten Endkunden für macmon SDP gewinnen. Seit 2021 stehen neben der Absicherung von lokalen Netzwerken auch die Ressourcen in der Cloud im Fokus. Mit dem Produkt macmon SDP dehnt macmon seine Zero-Trust-Network-Access-Strategie (ZTNA) auf sämtliche Unternehmensressourcen in der Cloud aus, und ist der einzige Anbieter von NAC plus SDP mit Identity Access Management, gehostet in Deutschland. Flexibles Arbeiten, jederzeit von überall aus, ist möglich.

Neukunden-Champion 2021: Die meisten Neukunden im Jahr 2021 konnte die P&W aus Haltern am See gewinnen. Das Systemhaus ist macmon Platin Partner und bietet macmon NAC und SDP as a Service. Außerdem finden Schulungen rund um macmon statt, und die Marketingangebote werden intensiv genutzt – mit Erfolg.

Senkrecht-Starter 2021: Der Lübecker Partner RW-Consult erhielt den Preis Senkrechtstarter 2021, vertreten durch Roland Wächter und Joachim Hagt. Von der erfolgreichen Registrierung als macmon Partner bis zum Verkauf eines Projekts vergingen nur 9 Tage. Der Kommentar der Preisträger: “Wir sind vom macmon Partner-Management ausgezeichnet betreut worden, und da der Kunde uns vertraut kam es zu diesem schnellen Vertragsabschluss.”

Held der Arbeit 2021: Jochen Füllgraf, Head of Support, überreichte David Häntzschel, SHD, die Auszeichnung. Der Techniker ist begeisterter Penetration-Tester und informierte das macmon Support Team über Schwachstellen, die Dank der vertrauensvollen Unterstützung durch Häntzschel schnell erkannt, und somit auch schnell beseitigt werden konnten. Der Preis ist ein Dank für diese offene und wertgeschätzte Kommunikation.

MSP-Partner 2021: Christian Martin und Tobias Waltemode, IOK, erhielten den Award von Partner Manager Sven Schlösinger (ganz links) überreicht, den zweiten innerhalb von zwei Jahren. Im Jahr 2019 hatten beide den Preis, für den am schnellsten wachsenden Partner erhalten und waren 2021 der Nummer 1 MSP-Partner, das unterstreicht zum einen das kontinuierliche Engagement der IOK, und zum anderen die Flexibilität und Schnelligkeit, mit der das neue MSP-Programm umgesetzt wurde.

macmon secure bietet seit 2003 herstellerunabhängige Lösungen, die heterogene Netzwerke dank sofortiger Netzwerktransparenz vor unberechtigten Zugriffen schützen. macmon NAC wird schnell und einfach implementiert, mit erheblichem Mehrwert für die Netzwerksicherheit. macmon dehnt mit dem Produkt macmon SDP seine Zero-Trust-Network-Access-Strategie (ZTNA) auf sämtliche Unternehmensressourcen in der Cloud aus, und ist der einzige Anbieter von NAC plus SDP mit Identity Access Management, gehostet in Deutschland. Seit 2022 ist macmon secure Mitgleid der globalen Belden Gruppe.

