IT-Schulungen.com neuer Education-Partner bei EXIN

Mai/Juni Nürnberg, IT-Schulungen.com ist seit Mai 2022 neuer akkreditierter Trainings-Partner von Exin. Die Partnerschaft startete mit der Aufnahme des EXIN Agile Scrum Zertifizierungsprogramms in das Schulungs-Portfolio. EXIN ist ein unabhängiges Prüfungsinstitut, das sich auf Kompetenzen konzentriert, die in der digitalen Welt benötigt werden. Die Zertifizierungen werden in mehreren Sprachen, auch in Deutsch, angeboten.

EXIN Kurse und Zertifikate bieten eine kongeniale Erweiterung des Trainings-Angebots von IT-Schulungen.com. Denn Exin-Zertifizierungen für IT-Experten haben ein hohes internationales Niveau, die Kursinhalte und Prüfungen sind von internationalen Experten anbieterneutral entwickelt worden. IT-Schulungen entwickelte schon frühzeitig Schulungs-Angebote zu Digitalisierung, digitale Geschäftsmodell-Entwicklung und Transformation. Die EXIN Partnerschaft und Aufnahme der EXIN Zertifikatskurse ist eine logische Fortsetzung dieser Entwicklung.

Gerd Theobald, Marketing Consulting Partner bei New Elements, kommentiert den Mehrwert dieser Portfolio-Erweiterung wie folgt: „IT-Schulungen.com ist eines der innovativsten Schulungszentren in Deutschland. Das gilt zum einen für das umfassende Portfolio, das IT, Business und Management verbindet. Zum anderen legen wir großen Wert auf die Qualität unserer Seminare. Wir freuen uns, dass wir mit unseren professionellen Trainern nun auch akkreditierte Kurse für EXIN-Zertifizierungen in unserem Seminarprogramm anbieten können. Im Sinne einer modernen Unternehmensführung bereichern die akkreditierten Kurse und Prüfungen von EXIN unser Angebot.“

EXIN ist seit langem auf den Märkten weltweit präsent und arbeitet mit akkreditierten Trainingspartnern wie New Elements/IT-Schulungen.com zusammen, die das fachliche Niveau ihrer Teilnehmer fördern. Dies ermöglicht es Unternehmen und Fachleuten gleichermaßen, die richtigen Fähigkeiten zu erwerben, um im digitalen Umfeld erfolgreich zu sein.

Über IT-Schulungen.com

Unter dem Namen IT-Schulungen betreibt die Nürnberger New Elements GmbH seit über 15 Jahren eines der größten Bildungszentren im deutschsprachigen Raum. Das Bildungszentrum hat seinen Standort in den legendären Bell-Laboratories von Alcatel-Lucent im Nürnberger Nordostpark. Etwa 20 Seminarberater*innen und Key-Account-Manager*innen beantworten die über 8000 Schulungsanfragen, die Unternehmen und Selbständige jedes Jahr an IT-Schulungen stellen. IT-Schulungen war nie nur IT-Seminaranbieter; das zeigt das frühe Engagement in Führungsthemen wie Big Data Analysen, Business Intelligence und Machine Learning. Themen wie Digitale Transformation und Künstliche Intelligenz erweiterten bald das Angebotsportfolio. Trainings-Partnerschaften bestehen mit den meisten internationalen Institutionen (LPI, Linux Foundation, EC Council, CompTIA) und Unternehmen (Microsoft, Alibaba Cloud)

Über 500 geprüfte und zertifizierte Stammtrainer decken das weite Portfolio von über 2000 Schulungsthemen professionell ab. Mit Qualiero entwickelte New Elements eine innovative Plattform für social Learning, organisierten Wissenstransfer und Managed Training Services.

Geschäftsführung: Atasoy Altinci, Michael Deinhard

Web: https://www.it-schulungen.com und https://www.qualiero.com

Über EXIN

Wir sind EXIN, ein unabhängiges Prüfinstitut, das sich auf Kompetenzen konzentriert, die in der digitalen Welt benötigt werden. Wir bieten eine End-to-End-Lösung für die Zertifizierung von Fachleuten. Wir sind stolz darauf, Teil der Software Improvement Group (SIG) zu sein, denn gemeinsam schaffen wir eine gesündere digitale Welt. Während sich die SIG auf die Bewertung und Zertifizierung von IT-Prozessen und -Technologie konzentriert, liegt unser Schwerpunkt auf den Menschen. Gemeinsam decken wir den Dreiklang von Menschen, Prozessen und Technologie ab.

Wir freuen uns darauf, Sie bei Ihren globalen Zertifizierungs- und Akkreditierungsvorhaben zu unterstützen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.exin.com.

Englische Fassung:

IT-Schulungen.com has been Exin’s new training partner since May 2022. The partnership started with the inclusion of the EXIN Agile Scrum certification program in the training portfolio. EXIN is an independent testing institute that focuses on competencies needed in the digital world. The certifications are offered in several languages, including German.

EXIN courses and certificates offer a congenial extension of the training offer from IT-Schulungen.com. Because Exin certifications for IT experts have a high international level, the course content and exams have been developed by international experts in a provider-neutral environment. IT-Schulungen.com developed training courses on digitization, digital business model development and transformation at an early stage. The EXIN partnership and inclusion of the EXIN certificate courses is a logical continuation of this development.

Gerd Theobald, Marketing Consulting Partner at New Elements, comments on the added value of this portfolio expansion as follows: „IT-Schulungen.com is one of the most innovative training centers in Germany. On the one hand, this applies to the comprehensive portfolio that combines IT, business and management „On the other hand, we attach great importance to the quality of our seminars. We are pleased that we can now also offer accredited courses for EXIN certifications in our seminar program with our professional trainers. In terms of modern corporate management, the accredited courses and examinations from EXIN enrich our range.“

EXIN has long been present in markets worldwide and works with accredited training partners such as New Elements/IT-Schulungen.com, who promote the professional level of their participants. This enables companies and professionals alike to acquire the right skills to thrive in the digital environment.