IT-Schulungen.com in Nürnberg ist offizieller Trainingspartner von ISC2

Nürnberger Bildungszentrum erweitert den Umfang seines Seminarportfolios zu IT Sicherheit

Nürnberg, Juni 2024 – IT-Schulungen.com ist eines der führenden deutschen Bildungszentren im Bereich Informationstechnologie. Aktuell gibt das Unternehmen die neue Trainings-Partnerschaft mit der international anerkannten Organisation ISC2 bekannt. Diese Partnerschaft positioniert IT-Schulungen.com als offiziellen Trainingspartner von ISC2 in Deutschland.

Erweiterung des IT-Sicherheitsportfolios

Mit dieser Partnerschaft mit ISC2 erweitert IT-Schulungen.com sein bereits umfassendes Angebot an Schulungen zu IT- und Cybersecurity. Das Bildungszentrum bietet bisher schon Schulungen und Zertifizierungen an, die von BSI / IT Grundschutz über Partnerschaften mit CompTIA, EC-Council bis hin zu Sicherheitskursen von Technologieanbietern wie Microsoft und AWS reichen. ISC2-Zertifikatskurse erweitern das Seminar-Portfolio von IT-Schulungen.com um ein hochprofessionelles Spektrum an IT-Sicherheits-Schulungen.

Wichtige Zertifikate von ISC2

ISC2 entwickelt eine Reihe von Zertifikaten, die in der heutigen Zeit von großer Bedeutung sind, darunter:

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) : Diese Zertifizierung gilt als der Goldstandard im Bereich der IT-Sicherheit und zielt darauf ab, eine Sicherheitsstrategie zu entwickeln und umsetzen.

Certified Cloud Security Professional (CCSP) : Speziell für Fachkräfte, die auf die Sicherung von Cloud-Diensten spezialisiert sind.

Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP): Fokussiert auf die Sicherung von Softwareentwicklungsprozessen.

Diese Zertifikate sind in der heutigen digitalen Ära von entscheidender Bedeutung. Die Zertifikate von ISC2 sind global anerkannt und versehen Fachkräfte mit allen nötigen Kenntnissen und Fähigkeiten im Bereich IT- und Cybersecurity.

Die Bedeutung der IT-Sicherheit für Unternehmen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. IT-Schulungen.com trägt diesem Umstand Rechnung, indem es nun seinen Kunden die Möglichkeit eröffnet, mit ISC2-Zertifikaten ihre fachliche Kompetenz in diesem Bereich weiterzuentwickeln. Die Trainingspartnerschaft impliziert zugleich, dass die Schulungsinhalte stets topaktuell und auf der Höhe der Zeit sind. Die Zertifizierungen bereiten die Teilnehmer darauf vor, kritische Infrastrukturen zu sichern, Datenschutzbestimmungen einzuhalten und Risikomanagementstrategien zu implementieren, die für die Aufrechterhaltung sicherer und resilienter IT-Systeme unerlässlich sind.

ISC2 Schulungen bei IT-Schulungen.com

IT-Schulungen.com bietet seine ISC2-Schulungen mit garantierten Seminarterminen an. Selbstverständlich werden die ISC2-Schulungen von erfahrenen, zertifizierten Trainern geleitet. Dies gewährleistet nicht nur eine hohe Qualität und Durchführungssicherheit der Schulungen, sondern bietet auch eine flexible und zuverlässige Planung für Kunden. Der Kundenvorteil der offiziellen Trainingspartnerschaft liegt auch darin, dass Kunden von IT-Schulungen.com die originalen Zertifikats-Unterlagen erhalten.

„Diese Partnerschaft mit ISC2 erweitert unser Angebot um kritische Qualifikationen in der IT-Sicherheit, die in der heutigen Geschäftswelt unerlässlich sind“, erklärt Michael Deinhard, Geschäftsführer von IT-Schulungen.com. „Wir sind stolz darauf, unseren Kunden nun auch Schulungen anzubieten, die sie befähigen, IT-Sicherheit und Cybersecrurity ihres Unternehmens zu stärken und auf höchstem Niveau zu realisieren.“

Für weitere Informationen über die Kursangebote und Anmeldemöglichkeiten besuchen Sie bitte https://www.it-schulungen.com/seminare/zertifizierungen/isc/index.html .

Unter dem Namen IT-Schulungen.com betreibt die Nürnberger New Elements GmbH seit 20 Jahren eines der größten Bildungszentren im deutschsprachigen Raum. Das Bildungszentrum hat seinen Standort in den legendären Bell-Laboratories von Alcatel-Lucent im Nürnberger Nordostpark. Das Schulungsangebot besteht aus einem umfassenden Portfolio klassischer Seminarthemen rund um IT, Entwicklung und IT-Security. Das Seminarportfolio wurde stetig erweitert durch Seminare zu Führungsthemen, Big Data Analysen, Business Intelligence und Digitale Transformation. Ein weiterer großer Bereich bilden die Schulungen zu Künstlicher Intelligenz und ChatGPT in Unternehmensanswendungen. Trainings-Partnerschaften bestehen mit den meisten internationalen Institutionen (LPI, Linux Foundation, EC Council, CompTIA) und Unternehmen (AWS, Microsoft, Alibaba Cloud).

Über 500 geprüfte und zertifizierte Stammtrainer decken das weite Portfolio von über 3000 Schulungsthemen professionell ab. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.it-schulungen.com

Pressekontakt:

Dr. Gerd Theobald

New Elements GmbH

Thurn-und Taxis Str. 10

90411 Nürnberg

g.theobald@newelements.de

Tel.: 0911 6500830