it-sa 2022: SEPPmail präsentiert seine E-Mail Security-Lösungen

Europas größte Fachmesse für IT-Sicherheit

München/Nürnberg, 27. September 2022 – Die it-sa Expo&Congress in Nürnberg ist Europas führende Fachmesse für IT-Sicherheit. Dieses Jahr findet die Messe vom 25. bis 27. Oktober statt und bietet zahlreiche Aussteller zum Thema Cloud- und Mobile-Security, Daten- und Netzwerksicherheit sowie Absicherung Kritischer Infrastrukturen und der Industrie 4.0. Am Gemeinschaftsstand von SEPPmail und Partner eperi (Halle 7, Stand 322) dreht sich alles um die verschlüsselte elektronische Kommunikation.

Eine hohe IT-Sicherheit ist in Unternehmen zu einem festen Bestandteil für einen reibungslosen Betriebsablauf geworden. Doch schaffen es Cyberkriminelle immer wieder, in Netzwerke einzudringen und wichtige, sensible Daten zu stehlen und zu missbrauchen. Gerade E-Mails sind für Cyberattacken ein beliebtes Einfallstor.

Sichere Kommunikation in Unternehmen

Seit über 20 Jahren engagiert sich SEPPmail im Bereich der E-Mail Security. Mit seinen Lösungen wie E-Mail-Verschlüsselung, digitalen Signaturen, Large File Transfer sowie Central Disclaimer Management ermöglicht das Unternehmen eine sichere Kommunikation unter Mitarbeitern, zu Kunden und Partnern. Dabei entwickelt sich der Security-Hersteller stets weiter: Da viele Firmen ihre IT-Services momentan in die Cloud verlagern, hat SEPPmail eine E-Mail-Cloud-Security-Lösung entwickelt. SEPPmail.cloud gewährleistet eine geschützte Kommunikation auch über die Cloud und steigert mit einem zusätzlichen E-Mail-Filter gegen Spam, Phishing sowie Malware die IT-Sicherheit in Unternehmen.

„Nach einem halben Jahr in Betrieb haben wir mit SEPPmail.cloud bereits gute Erfahrungen gemacht und sehr gute Ergebnisse im VBSpam-Report erzielt. Dies macht uns außerordentlich stolz und zeigt uns, dass wir mit unserer Lösung den richtigen Weg eingeschlagen haben“, sagt Günter Esch, Geschäftsführer der SEPPmail – Deutschland GmbH.

Über SEPPmail.cloud und die weiteren Produkte können sich Besucher am Messestand auf der it-sa informieren. Zusätzlich halten Stephan Heimel und Matthias Leisi einen Vortrag zum Thema „SEPPmail E-Mail-Sicherheit aus Deutscher Cloud – Der neue SEPPmail.cloud Service: eine moderne, bewährte, flexible und umfangreiche E-Mail-Sicherheit 100% aus einem Deutschen Rechenzentrum „.

Interessierte können sich unter https://www.seppmail.com/de/itsa-2022/ ein kostenloses Ticket sichern.

Das in der Schweiz und Deutschland ansässige, international tätige und inhabergeführte Unternehmen SEPPmail ist Hersteller im Bereich „Secure Messaging“. Seine patentierte, mehrfach prämierte Technologie für den spontanen sicheren E-Mail-Verkehr verschlüsselt elektronische Nachrichten und versieht diese auf Wunsch mit einer digitalen Signatur. Die Secure E-Mail-Lösungen sind weltweit erhältlich und leisten einen nachhaltigen Beitrag zur sicheren Kommunikation mittels elektronischer Post. Dadurch maximiert SEPPmail die Kommunikationssicherheit von hunderttausenden von Benutzern. Das Unternehmen verfügt über eine mehr als zehnjährige Erfahrung im sicheren Austausch digitaler Nachrichten. Bei der Entwicklung seiner E-Mail-Security-Technologie achtet SEPPmail besonders auf die Benutzerfreundlichkeit und reduziert Komplexität auf ein absolutes Minimum. Kleine, mittlere und große Firmen können die Lösungen schnell, unkompliziert und ohne zusätzliche Schulungen anwenden. Weitere Informationen unter www.seppmail.de

Firmenkontakt

SEPPmail AG

Günter Esch

Ringstraße 1c

85649 Brunnthal b. München

+49 (0) 8104 8999 030

esch@seppmail.de

https://www.seppmail.de

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Katharina Jendrny

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

02661-912600

seppmail@sprengel-pr.com

http://www.sprengel-pr.com