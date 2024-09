Mit einer neuen JUNIQ-Prozesslösung von WSW Software für das SAP Transportation Management (SAP TM) lassen sich Lieferavise (Advanced Shipping Notice, ASN), die aus dieser Anwendung heraus im XML-Format versendet werden, in das IDoc-Format konvertieren. Die Lösung ist ab sofort verfügbar.

Mit der neuen JUNIQ-Lösung können Unternehmen, die die SAP-Transportlogistiklösung LE-TRA nutzen und auf SAP TM wechseln, ihre bisherigen IDoc-Mappings aus LE-TRA weiterverwenden. Damit sind ihre ursprünglichen Investitionen in diese Mappings geschützt, die für die korrekte Übertragung von Lieferinformationen aus dem SHPMNT05 IDoc in ein EDI-System sorgen. Es entfällt auch die zeit- und kostenintensive Einrichtung neuer Mappings für XML-Nachrichten unter SAP TM, sodass sich die Ausgaben für Anschaffung, Einführung, Betrieb und Wartung der JUNIQ-Prozesslösung schnell amortisieren – ein klarer Mehrwert. In besonders hohem Maß profitieren Unternehmen, die große Mengen an Lieferankündigungen versenden, wie etwa Automotive-Zulieferer, und auf dem Lieferavis die vom jeweiligen Kunden geforderten Zusatzinformationen durch entsprechende Mappings ausweisen müssen. Dazu zählen unter anderem die LOT-Sequenz- und Projektnummer und der Standard Carrier Alpha Code (SCAC) bei HONDA USA, die Release Authorization Number (RAN) bei Nissan oder das Pick-up-Sheet bei Daimler.

In Bezug auf die Einsatzmöglichkeiten zur Konvertierung von XML-Versandnachrichten in das IDoc-Format in Verbindung mit SAP Transportation Management erweist sich die JUNIQ-Prozesslösung als flexibel. Sie arbeitet vollständig integriert mit SAP TM zusammen und kann in SAP S/4HANA (on premises/Private Cloud Edition) genutzt werden. Darüber hinaus unterstützt WSW Software Unternehmen, die im SAP Transportation Management den Versand von ASN-Nachrichten im XML-Format an Kunden neu aufbauen und abwickeln wollen, mit passgenauen Lösungen und Mappings.

Firmenprofil WSW Software GmbH

Die WSW Software GmbH beschäftigt 130 Mitarbeiter*innen und zählt über 400 aktive Kunden aus unterschiedlichen Industrien. Kerngeschäft sind die Entwicklung und der Vertrieb von IT-Lösungen für die Logistik, den Zoll und Außenhandel sowie für Business Analytics. Das Produktportfolio umfasst unter anderem die Plattformen SPEEDI®, JUNIQ® und AVENIO® mit Add-ons für SAP ERP und SAP S/4HANA, die leistungsstarke JIS- und Logistik-Plattform LOJISTIX® oder die Business Analytics Suite YODA® mit vordefinierten KPI-Paketen. Umfassende Serviceleistungen – von Managed Services bis hin zum ITIL-konformen 24/7 Support – runden das Angebot ab. Alle WSW-Lösungen zeichnet eine hohe Modularität und Konfigurierbarkeit sowie die einfache Anbindung an angrenzende Systeme aus.

