InterLog Management setzt auf nachhaltiges Wachstum und erhöht Qualitätsstandard in der Logistikbranche

17. August 2023

InterLog Management GmbH:

Im Zuge der strategischen Weiterentwicklung hat sich InterLog Management innerhalb der letzten Jahre von einem Logistik- und Supply-Chain-Konzeptentwickler und Projektumsetzer zusätzlich zu einem Generalunternehmer für komplexe Logistiklösungen entwickelt. Das Leistungsspektrum reicht, nebst dem bisher angebotenen Beratungsportfolio insbesondere im Bereich der Lager- und Logistikplanung nun von der Konzeptionierung über die Planung und Beschaffung bis zur operativen Projektabwicklung mit abschließender Schlüsselübergabe.

Weitere Informationen zum Beratungsportfolio der InterLog Management GmbH finden Sie unter: www.interlog-management.com

Neue Strukturen bei InterLog Management

Das aktuelle Unternehmenswachstum erfordert, insbesondere um den hohen Qualitätsansprüchen der Kunden langfristig gerecht zu werden, eine Anpassung der Unternehmensorganisation. Als Teil dieser Maßnahmen wird sich CEO Eric Gastel mehrheitlich aus den operativen Projekten zurückziehen, um damit Kapazitäten für Generalplaner- und Grossprojekte zu schaffen.

Die Mandatsleitungen der bestehenden und der neu hinzukommenden Mandate wer-den somit sukzessive an den Bereichsleiter Operations, Herrn Philip Steige und den Project Super Visor, Herrn Hannes Sailer übergeben. Beide Senior Consultants verfügen über ausgezeichnetes Fachwissen und mehrjährige Projekterfahrung im Umfeld anspruchsvoller Projekte.

Philip Steige

Bereichsleitung Operations/ Senior Consultant

Philip Steige ist seit 01.04.2021 bei InterLog Management tätig und verantwortet die operative Projektabwicklung innerhalb des Unternehmens.

Herr Steige bringt als erfahrener Senior Consultant im Projektgeschäft ein umfassendes Know-how in den Bereichen Projektleitung, Prozessoptimierung, Datenanalyse und internationalen Rollouts mit, welche ihn zu einem wertvollen Akteur machen, der in vielfältigen Projekten erfolgreich agieren kann.

Hannes Sailer

Project Supervisor / Senior Consultant Professional

Hannes Sailer verstärkt das Team seit 01.10.2022 und steht mit seiner langjährigen Erfahrung und fundiertem Logistikwissen den Beratern in der Rolle des Project Supervisor als Fach-Coach bei Aufgabenstellungen mit hoher Komplexität zur Verfügung.

Mit über 20 Jahren internationaler Berufserfahrung in der Abwicklung von Turn-Key Projekten in Europa, Asien, dem arabischen Raum und den USA zeigt er seine Expertise. Er ist sowohl im strategischen als auch operativen Management versiert und ein erfahrener Technologie-Manager mit globalen Konzernen.

In Ihrer Rolle als Mandatsleiter stellen die Herren Steige und Sailer die Einhaltung der hohen Qualitätsanforderungen sowie die Einhaltung der Termin- und Kostenvorgaben sicher.

Weiterentwicklung des InterLog-Teams

Hohe Qualitätsstandards setzten Aus- und Weiterbildung voraus! InterLog Management legt besonderen Wert auf die Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter. Das Unter-nehmen investiert aktuell in Fachausbildungen wie Brandschutz in Logistikgebäuden, Business Intelligence (BI) und WMS- & SAP-Schulungen. Zudem wurde dieses Jahr ein dreistufiges Coaching-Programm im Bereich Projektführung und -abwicklung durchgeführt. Zweimal jährlich finden interne Beratertagungen statt, welche dem in-ternen Know-how-Transfer sowie der Homogenisierung der Planungs- und Abwicklungs-Methodik der InterLog Management GmbH dienen. In Verbindung mit der Funktion des Generalplaners für komplexe Logistikanlagen wurde das InterLog-Team im Rahmen einer umfassenden Ersthelferausbildung für die Sicherstellung der Sicherheit von Baustellenpersonal geschult.

Eric Gastel, CEO der InterLog Management, betont: „Unsere strategischen Maßnahmen, begleitet von einer vollständig digitalisierten Projektwelt und professioneller Mitarbeiterentwicklung, sichern das gesunde und nachhaltige Wachstum unseres Unternehmens sowie den hohen Qualitätsstandard unserer Projektarbeit.“

Die Zukunft von InterLog Management verspricht eine noch stärkere Positionierung als Innovationsführer und verlässlicher Partner bei der Entwicklung und Umsetzung komplexer Logistik- und Supply Chain-Projekten.

InterLog Management, das Unternehmen

InterLog Management ist auf Beratungsdienstleistungen im Umfeld der operativen Logistik spezialisiert. Im Vordergrund steht dabei die Analyse, Konzeption, Optimierung, Implementierung und der Betrieb von bestehenden Logistikprozessen und Logistiksystemen und deren Überführung in zukunftsfähige, moderne und kundenorientierte Logistiklösungen. Seit mittlerweile über 10 Jahren unterstützt InterLog Management renommierte Unternehmen – von KMU bis Konzerngrößen (branchenunabhängig), in der Logistik- und Lagerplanung. InterLog Management steht für agiles und bodenständiges Handeln nah am Kunden, Diskretion und Neutralität. Ihr Partner für effiziente Logistiklösungen.

