Intensive Vernetzung der europäischen Life-Sciences-Cluster

CEBR: Dr. Margot Jehle, BioRegio STERN Management GmbH, in Vorstand gewählt

(Stuttgart) – Beim Jahrestreffen am 16. und 17. Mai 2023 in Stuttgart wurde Dr. Margot Jehle neu in den Vorstand des Council of European Bioregions (CEBR) gewählt, einem Netzwerk aus 44 Mitgliedern von Life-Sciences-Clustern aus ganz Europa. Die promovierte Chemikerin ist seit 2011 bei der BioRegio STERN Management GmbH und dort als Initiatorin und Hauptansprechpartnerin für Kooperationen mit europäischen Nachbarländern verantwortlich. „Ich freue mich, einen Beitrag zum weiteren Wachstum des CEBR leisten zu können, um gemeinsam neue Ideen und Formate zu entwickeln, die die Zusammenarbeit von europäischen Life-Sciences-Clustern stärken“, erklärte Dr. Jehle nach ihrer Wahl.

Die BioRegio STERN Management GmbH ist seit 2019 Mitglied des CEBR und engagiert sich beispielsweise als Partner im gemeinsamen Eurocluster-Projekt BioMan4R2, das kleinen und mittelständischen Unternehmen aus den Bereichen Bioprodukte und Medizintechnik finanzielle Unterstützung und Vernetzung anbietet. „Durch die Mitgliedschaft beim CEBR erhält die BioRegio STERN Management GmbH spezifische Informationen über anstehende Ausschreibungen sowie wichtige Kontakte zu anderen europäischen Life- Sciences-Clustern“, ergänzte Dr. Jehle.

Die BioRegio STERN Management GmbH war in diesem Jahr Gastgeber des jährlichen Treffens der CEBR. Dr. Klaus Eichenberg, Geschäftsführer der BioRegio STERN Management GmbH, begrüßte die Teilnehmer in Stuttgart und betonte: „Der direkte Austausch von Akteuren aus ganz Europa ist unersetzlich. Der CEBR leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Ich freue mich sehr, dass Frau Dr. Jehle diese Aktivitäten nun auch im Vorstand mitgestalten wird.“ Die Teilnehmer aus ganz Europa erlebten eine gelungene Veranstaltung und waren begeistert von der inspirierenden Keynote des überzeugten Netzwerkers Dr. Ingmar Hoerr, Mitbegründer und ehemaliger CEO der CureVac aus Tübingen.

Presseinformation des CEBR mit der vollständigen Übersicht über die Ergebnisse der Vorstandswahlen: https://cebr.net/?p=6164

Über die BioRegio STERN Management GmbH:

Die BioRegio STERN Management GmbH ist Wirtschaftsentwickler für die Life-Sciences-Branche. Sie fördert im öffentlichen Auftrag Innovationen und Start-ups und trägt so zur Stärkung des Standorts bei. In den Regionen Stuttgart und Neckar-Alb mit den Städten Tübingen und Reutlingen ist sie die zentrale Anlaufstelle für Gründerinnen und Gründer, Unternehmerinnen und Unternehmer.

Die BioRegion STERN zählt zu den großen und erfolgreichen BioRegionen in Deutschland. Alleinstellungsmerkmale sind die bundesweit einzigartige Mischung aus Biotechnologie- und Medizintechnikunternehmen sowie die regionalen Cluster der Automatisierungstechnik, des Maschinen- und Anlagenbaus.

Firmenkontakt

BioRegio STERN Management GmbH

Dr. Klaus Eichenberg

Friedrichstraße 10

70174 Stuttgart

0711-870 354 0



http://www.bioregio-stern.de

Pressekontakt

Zeeb Kommunikation GmbH

Anja Pätzold

Alexanderstraße 81

70182 Stuttgart

0711 – 60 70 719



http://www.zeeb.info

Bildquelle: CEBR