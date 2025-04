Intelligenter Tachograph VDO DTCO 4.1a: Aktualisierte Version nun verfügbar

„Die aktualisierte Version des intelligenten Tachographen kommt genau zur rechten Zeit, noch bevor die EU offiziell den Service für die zertifizierte Galileo-Authentifizierung OSNMA in Betrieb nimmt,“ sagt Dirk Gandras, Leiter Tachographenprogramm bei Continental. „Der DTCO 4.1a bietet damit als erste industrielle Anwendung eine gesicherte GNSS-Funktionalität aus europäischer Hand.“

Der DTCO 4.1a ist ab sofort als Neugerät und ab Sommer diesen Jahres als Software-Update für den DTCO 4.1 verfügbar.

Mehr Transparenz im internationalen Güterverkehr durch Trusted Data

Wie auch sein Vorgänger ist der DTCO 4.1a essenziell für eine verbesserte Dokumentation von Fahrerentsendungen und Kabotagefahrten. Hierfür verwendet er die Daten des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo, mit denen die Fahrzeugposition und Grenzübertritte über ein erweitertes GNSS-Modul (Globales Navigationssatellitensystem) automatisch erkannt und im Massenspeicher erfasst werden. Durch die offizielle Authentifizierung dieser Daten über OSNMA (Open Service Navigation Message Authentication) werden diese Daten künftig noch sicherer und verlässlicher.

„Mit dieser Technologie wird die Sicherheit des Tachographensystems weiter erhöht und verbessert,“ erklärt Egon Warkentin, Manager Legal Requirements Commercial and Special Vehicles bei Continental. Zudem würden die Positionsdaten des Fahrzeugs zu Beginn und am Ende der täglichen Arbeitszeit, nach einer Gesamtfahrtdauer von jeweils drei Stunden sowie während eines Be- und Entladevorgangs aufgezeichnet. „Wir rechnen mit einer zeitnahen, offiziellen Diensterklärung der OSNMA durch die EU-Behörden für das System. Fünf Monate später wäre damit die Übergangsphase seit Einführung des DTCO 4.1 beendet.“

Konnektivität ermöglicht Vielzahl an Anwendungen

Neben der Datensicherheit wird auch das Thema Konnektivität beim DTCO 4.1a großgeschrieben. Er verfügt wie alle intelligenten Tachographen beispielsweise über eine externe DSRC-Antenne (Dedicated Short-Range Communication). Über diese können die Kontrollbehörden europaweit seit Mitte 2019 Fahrzeugdaten und -informationen mithilfe eines DSRC-Lesegeräts (sogenannte Bake) abrufen und so Fahrzeugkontrollen bei Verdachtsfällen gezielt durchführen. Über eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle kann der DTCO-4.1a-Tachograph mithilfe von externen Geräten wie zum Beispiel Smartphones bequem ausgelesen und gesteuert werden. Hierzu bietet Continental die sowohl für iOS als auch für Android verfügbare VDO Fleet App an. Die App ist mit der hauseigenen Flottenmanagementplattform VDO Fleet verknüpft, sodass beispielsweise die gesetzlich vorgeschriebenen Datendownloads sowie manuelle Nachträge einfach und effizient erledigt werden können. Zudem ermöglicht eine ITS-Schnittstelle (ITS = Intelligent Transportation Systems, Intelligente Verkehrssysteme) künftig viele weitere Anwendungsfälle. Auf Basis der vertrauenswürdigen, sicheren und eindeutig zuzuordnenden Daten des Fahrtenschreibers werden so Anwendungen möglich, die weit über gesetzliche und regulatorische Vorgaben hinausgehen und den Betreibern von Nutzfahrzeugflotten die Arbeit erleichtern können. Ein Beispiel hierfür ist die Integration von Maut-Serviceleistungen, die sogenannte Tachographenmaut……………. Lesen Sie hier weiter.