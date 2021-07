Intelligent heizen: Vaillant kooperiert mit Automatisierungsspezialist Loxone

Vaillant Heizsysteme werden intelligenter – für optimalen Komfort

im Eigenheim

Energieeffizienz und Datensicherheit für Nutzer

Kollerschlag / Wäschenbeuren, 13. Juli 2021 – Heizsysteme von Vaillant sind jetzt noch intelligenter. Die Kooperation zwischen Vaillant und Loxone, dem österreichischen Pionier für intelligente Gebäudeautomation, erhöht den Anwendungskomfort und hilft Vaillant Kunden, im Eigenheim Energie und damit Geld zu sparen. Produkte von Vaillant können ab sofort in die intelligenten Lösungen von Loxone nahtlos integriert und von ihnen gesteuert werden. Gleichzeitig erfüllt die Lösung höchste Ansprüche an Datenschutz und -sicherheit.

Energieeffizienz, Komfort und Datensicherheit

Die intelligente Gebäudeautomation von Loxone kann mit Hilfe einer elektronischen Kommunikationsschnittstelle die verbauten Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnikgeräte von Vaillant ansteuern und so die Energieeffizienz optimieren.

Die Kunden können per App Temperatur und Lüftungs-Stärke der einzelnen Räume einsehen oder die eigene Wohlfühl-Temperatur einstellen. Im Winter werden die Jalousien automatisch hochgefahren, um die Energie der Sonneneinstrahlung zu nutzen und die Heizung wird automatisch gedrosselt. An einem heißen Sommertag hingegen ist die Beschattung voll im Einsatz, um eine Überhitzung zu vermeiden und die passive Kühlung durch eine Vaillant Wärmepumpe zu unterstützen.

Die Kontrolle über die gewählten Einstellungen und die eigenen Daten geben die Nutzer zu keiner Zeit aus der Hand. Die erfassten Raumklimadaten werden bei der Loxone Lösung nicht in der Cloud gespeichert, sondern verbleiben innerhalb des Gebäudes auf dem zentralen Steuerungselement, dem Miniserver.

„Wir freuen uns über die Kooperation mit Vaillant, einem der wichtigsten Anbieter im Bereich Heiz-, Lüftung- und Klimatechnik. Ab sofort sind alle EEBUS-fähigen Vaillant Heizgeräte „Loxone ready“. Das ist ein Gewinn für die Endkunden und unsere Partner im Fachhandwerk“, sagt Rüdiger Keinberger, Vorsitzender der Geschäftsführung von Loxone.

Loxone

Die Loxone Gruppe aus Kollerschlag, Österreich, ist Vorreiter im Bereich intelligente Automatisierungslösungen. Als Spezialist ermöglicht Loxone die einfache Steuerung und intelligente Automatisierung von Projekten aller Art. Egal ob Eigenheim, Hotel, Büro oder Gewerbeobjekt – Loxone erleichtert so das Leben und Arbeiten in jeder Situation. Mehr als 156.000 Projekte in mehr als 100 Ländern wurden weltweit bereits von professionellen Partnern realisiert. Autorisierte Loxone Partner schätzen die hohe Innovationskraft von Loxone, die kostenlose Software in Kombination mit der einfachen Installation der Produkte sowie die zahlreichen, offenen Schnittstellen des zentralen Miniservers. Dieser ist das Herzstück jedes Loxone-Projektes und das ultimative Werkzeug zur intelligenten Automatisierung von Smart Homes, Gewerbeobjekten sowie Spezialanwendungen. Der Miniserver wurde speziell für den professionellen Elektroinstallateur entwickelt. Als “Gehirn” erledigt diese zentrale Steuereinheit die meisten Aufgaben der Gebäude- und Hausautomation in punkto Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz selbst.

Die Loxone Gruppe zählt mehr als 350 Mitarbeiter an mehr als 20 Standorten weltweit. In der Unternehmenszentrale im österreichischen Kollerschlag sind rund 100 Mitarbeiter beschäftigt.

