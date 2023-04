Integrierte Business Applications als Erfolgsrezept

Aachen, 27.04.2023. Das FIR an der RWTH Aachen, das Center Integrated Business Applications sowie die Trovarit AG laden ein zum CBA Aachen 2023 – Congress on Business Applications Aachen am 21. Juni 2023. Gemeinsam mit Expert:innen aus der Industrie betrachten sie einen Tag lang das gesamte Feld betrieblicher Anwendungssysteme. Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die sich für den Einsatz von Business Applications als Schlüssel zum zukünftigen Unternehmenserfolg interessieren. Ergänzend adressiert ein Praxistag am 20. Juni 2023 spezifische, anwendungsbezogene Lösungen und Herangehensweisen für Business Software Projekte, etwa Change Management oder den Einsatz von Chat GPT für die smarte Software-Auswahl. Fachtagung und Praxistag finden vor Ort im Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus statt.

Wer heute die Zukunft seines Unternehmens gestaltet, kommt an integrierten Business Applications nicht vorbei. Längst sind sie von einem Hilfsmittel für die Optimierung betrieblicher Abläufe zum entscheidenden Erfolgsträger avanciert. Richtig implementiert und angewendet bieten sie Unternehmen zahlreiche Chancen, die internen Abläufe zu optimieren, in Wertschöpfungsnetzwerken zu kooperieren und neue Geschäftsfelder zu erschließen.

Wie Unternehmen diese Potenziale für sich nutzen können, zeigt der Congress on Business Applications Aachen und wirft dabei einen Rundum-Blick auf alle Aspekte integrierter Geschäftsanwendungen. Das spiegelt sich auch im Programm mit Fachvorträgen, Workshops, Führungen sowie einem Ausstellerforum wider. Vertreter:innen namhafter Industrieunternehmen teilen ihre Erfahrungen und Best Practices in den drei Themenfeldern:

Transformation: Den Weg zu einem digitalisierten Unternehmen ebnen,

Tech-Trends: Von papierbasierter Fertigung zur vernetzten Produktion,

Softwareeinführung: Implementierungsprojekte erfolgreich meistern.

Interaktive Workshops bieten Gelegenheit, die verschiedenen Aufgabenstellungen integrierter Business Applications praktisch zu erproben. In Führungen durch die DFA Demonstrationsfabrik Aachen sowie das InnovationLab erleben die Gäste die Industrie 4.0-Produktionskette in einer realen Produktionsumgebung. Im Ausstellerforum präsentieren Anbieter der Branche innovative Produkte und Dienstleistungen.

Darüber hinaus gibt es ausgiebig Zeit zum Austausch zwischen den Teilnehmer:innen, Referent:innen und Partnerunternehmen vor Ort, etwa bei der Abendveranstaltung im Vorfeld der Fachveranstaltung und in Networking-Spaces am Veranstaltungstag.

Die Anmeldung zum CBA Aachen 2023 – Congress on Business Applications Aachen am 21. Juni 2023 sowie zum vorgelagerten Praxistag am 20. Juni 2023 ist möglich unter cba-aachen.de.

