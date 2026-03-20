insglück veranstaltet Social Day zum Weltglückstag

Mitarbeitende engagieren sich an vier Standorten in sozialen und ökologischen Projekten

Am 20. März 2026, dem Internationalen Tag des Glücks, veranstaltet die Kreativagentur insglück erneut ihren unternehmensweiten „Glückstag“. An diesem Tag pausiert die reguläre Agenturarbeit: Die Mitarbeitenden engagieren sich an den Standorten Berlin, Köln, Hamburg und Zürich in sozialen und ökologischen Projekten.

Der jährlich stattfindende Social Day ist ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Die Projekte werden von den Teams vor Ort selbst ausgewählt. Im Fokus stehen lokale Initiativen aus den Bereichen Soziales, Umwelt und Tierschutz, bei denen konkrete Unterstützung gefragt ist.

Berlin

In Berlin unterstützt das Team den Kiezklub Haus der Begegnung. Geplant sind Malerarbeiten sowie weitere handwerkliche Tätigkeiten zur Instandhaltung der Räumlichkeiten. Darüber hinaus helfen die Mitarbeitenden bei verschiedenen Aufgaben im laufenden Betrieb der Einrichtung. Kiezclub Haus der Begegnung

Hamburg

Am Standort Hamburg engagiert sich insglück gemeinsam mit dem Sozialkontor, einem gemeinnützigen Anbieter von Wohn- und Assistenzleistungen für Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen. Die Mitarbeitenden verbringen Zeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern einer Einrichtung und gestalten gemeinsam einen Tag mit Kochen und Zeit für Begegnung. www.sozialkontor.de

Köln

In Köln unterstützt das Team den Federherz e.V. Auf dem Lebenshof für gerettete Nutztiere helfen die Mitarbeitenden bei Pflege- und Versorgungsarbeiten sowie bei weiteren Aufgaben im täglichen Betrieb des Hofes. www.federherzev.de

Zürich

Das Zürcher Team engagiert sich beim Tierschutzverein Winterthur. Geplant sind Aufgaben in der Tierpflege, die Reinigung von Tierstation und Tierunterkünften sowie praktische Unterstützung bei anfallenden Arbeiten der Einrichtung.

www.tsv-winterthur.ch

Mit dem Glückstag bündelt insglück sein gesellschaftliches Engagement in einem festen jährlichen Format – mit Fokus auf solidarisches Handeln und den konkreten Einsatz vor Ort.

„Der Glückstag ist für uns mehr als eine symbolische Aktion“, sagt Anne Karcher, Director People & Culture bei insglück. „Er bietet unserem Team die Möglichkeit, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und sich konkret für Projekte einzusetzen, die unsere Gesellschaft stärken. Gleichzeitig erleben wir immer wieder, wie verbindend solche Einsätze sind – für die Organisationen, für die Menschen vor Ort und auch für unser Team.“

insglück Gesellschaft für Markeninszenierung mbH

Bülowstraße 66

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Senior Manager PR & Communications

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