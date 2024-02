insglück erneut Spitzenreiter im Deutschen Event-Kreativranking 2024 •• Gewinnerprojekte überzeugen durch Kreativität und Nachhaltigkeit

Es ist offiziell: insglück führt das Deutsche Event-Kreativranking 2024 an. Bereits zum achten Mal belegt die Brand Experience-Agentur mit Standorten in Berlin, Köln, Hamburg und Zürich nun die Spitzenposition und bleibt damit Langzeitsieger im Kreativwettbewerb. In diesem Jahr konnte sich die Agentur mit den Projekten „BIOTOPIA German Garden Floriade Expo“ und „BERNER Brand Launch Events“ den 1. Platz sichern – die neben exzellenter Kreation, auch durch ihre Nachhaltigkeit überzeugten.

„Wir sind überglücklich und dankbar! Herzensprojekte, Herzensmenschen und der Wille, immer etwas Besonderes zu schaffen – etwas, das heraussticht – haben uns erneut an die Spitze des Rankings gebracht“, so CCO Frederik Nimmesgern zufrieden.

Seit sich die Agentur 2016 erstmalig den ersten Platz gesichert hat, hält sie ihre Führungsposition nahezu durchgehend und stellt kontinuierlich ihr Kreativpotential unter Beweis. Eine Erfolgsgeschichte, die auch oder gerade durch ein Team mitgeschrieben wird, das mit einer großen Vielfalt und sehr unterschiedlichen Projekten über die Jahre hinweg punktet. Frederik Nimmesgern betont: „Unser Team arbeitet konstant auf einem hohen kreativen Niveau, das mit der Zeit geht und den Wandel unserer Branche aktiv mitgestaltet. Die enorme Zustimmung und die Erstplatzierung bestätigen unseren Kurs, Erlebnisse zu schaffen, die immer wieder überraschen, Menschen mitreißen und zudem einen nachhaltigen Ansatz verfolgen.“

Dieser Spirit zeigt sich auch in den zwei herausragenden Projekten, mit denen insglück bei den Kreativwettbewerben gewinnen konnte. BIOTOPIA und BERNERs Brand Relaunch zeichneten sich nicht nur durch überzeugende kreative Konzepte aus, sondern auch durch ihre nachhaltige Ausrichtung. „Unsere ausgezeichneten Projekte haben demonstriert, wie nachhaltige Themen einerseits unterhaltsam und involvierend vermittelt werden können und andererseits auch durch Planung, Logistik und Wiederverwertung ökologisch nachhaltig funktionieren“, erklärt Frederik Nimmesgern.

Der Deutsche Garten BIOTOPIA blühte bei der Floriade Expo 2022 zur Freude der Besucher:innen und Award-Jurys im Zeichen einer visionären Stadtutopie auf. Die in eine modulare Holzkonstruktion eingebettete, partizipative Ausstellung präsentierte fortschrittliche Ansätze und zukunftsweisende Methoden für eine nachhaltige Verbindung von Natur und urbanem Raum. Dabei setzte sich BIOTOPIA nicht nur mit nachhaltigen Lösungen auseinander – die Pavillon-Konstruktion selbst war ebenfalls nachhaltig! Die Komponenten wurden im Anschluss wiederverwendet oder recycelt.

„Die achte Erstplatzierung im Event-Kreativranking und drei Top-Auszeichnungen beim BrandEx 2024 – das ist für uns auf jeden Fall ein beflügelnder Start ins neue Jahr”, so Christoph Kirst CSO von insglück. So motiviert geht es direkt im Februar weiter. Nimmesgern und Kirst verraten: „Wir begrüßen schon bald unsere neue Unit „Strategy, Campaigning & Consulting“ bei insglück. Auch unser jüngster Standort in Zürich steht weiter auf Wachstumskurs. Dazu kreative Highlight-Projekte, wie die Gestaltung des Kuwait Pavillon in Osaka – optimale Voraussetzungen für ein großartiges insglück Jahr 2024.“

Das Deutsche Event-Kreativranking wird seit 2005 vom BlachReport durchgeführt und zeichnet herausragende Kreativleistungen im Bereich Eventmarketing und Live-Kommunikation aus. Die Bewertung erfolgt durch die Auswertung spezifischer Kategorien in nationalen und internationalen Wettbewerben, darunter der ADC-Wettbewerb, der Golden Award of Montreux, BEA World, Galaxy Award und der BrandEx Award.

BlachReport Deutsches Event-Kreativranking 2024

Pressekontakt:

Urte Peter PR & Communications

insglück Gesellschaft für Markeninszenierung mbH

Bülowstr. 66

10783 Berlin

Telefon: 0049 (0)30 4000 68 80

u.peter@insglueck.de

insglueck.com