insglück erfolgreich beim ADC-Wettbewerb: Auszeichnungen für BIOTOPIA und Nachwuchstalent

insglück darf sich über einen sensationellen Erfolg beim diesjährigen ADC-Wettbewerb freuen. Gleich zwei Auszeichnungen wurden der Agentur in der begehrten Kategorie „Spatial Experience“ verliehen. Eine weitere Ehrung gab es für ein Nachwuchstalent aus den eigenen Reihen.

Mit ihrem Projekt „BIOTOPIA – Growing Community“ sicherte sich insglück einen Bronze-Nagel in der Kategorie „Event Craft > Partizipation des Publikums“ sowie eine weitere Auszeichnung in der Kategorie „Exhibition > Ausstellung“.

Unter dem Motto „Growing Green Cities“ suchte die Floriade Expo 2022 nach Antworten für eine grünere urbane Zukunft. Mit „BIOTOPIA – Growing Community“ präsentierte insglück eine Stadt-Utopie, die Ko-Kreativität, Vielfalt und Austausch förderte. Die Rolle der Gemeinschaft wurde zum zentralen Narrativ – positiv, aktivierend, partizipativ lud BIOTOPIA zum Mitmachen ein. Mit spielerischen Interaktionen wurden innovative Lösungen und Best Practices für eine grünere urbane Zukunft vermittelt.

Doch das war noch nicht alles. Eine große Überraschung gab es für Annika Fingerhut, Junior Art Directorin bei insglück. Sie erhielt einen Bronze-Nagel beim ADC Talent Award in der Kategorie „Virtual Reality, Augmented/Mixed Reality“. Annika Fingerhut überzeugte die Jury mit ihrer Studienarbeit „Office Odyssey“ und setzte sich in der Sparte „Konzeption & Design von Raumerlebnissen“ durch.

Die Auszeichnungen wurden im Rahmen einer ADC-Awardshow vor rund 1.200 Gästen in Hamburg verliehen. Die ADC-Nägel sind das Symbol für Exzellenz und kreative Spitzenleistungen. Sie werden seit über 50 Jahren von einer hochkarätigen Jury vergeben, die jedes Jahr die herausragendsten Kommunikations- und Gestaltungsarbeiten im deutschsprachigen Raum würdigt. Das diesjährige ADC-Festival stand unter dem Motto „Change the World with Creativity!“ und insglück hat bewiesen, dass sie genau das tun.

