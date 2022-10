Inovonics implementiert EMQX Cloud für seine Infrastruktur für Wireless Emergency Response und Senior Care

MORGAN HILL, KALIFORNIEN — EMQ, der weltweit führende Softwareanbieter von Open-Source-IoT-Dateninfrastrukturen, freut sich, bekanntgeben zu dürfen, dass die Inovonics Wireless Corporation, der branchenweit führende Hersteller von Funkgeräten für die Personensicherheit, damit beginnen wird, EMQX Cloud zur Übertragung von Standort-, Ereignis- und Gerätezustandsdaten an seine neue Infrastruktur für mobile Geräte für Notfallalarme und Seniorenresidenzen zu verwenden. EMQX Cloud ist ein vollständig gemanagter MQTT-Service, der von EMQ zur Unterstützung von Distributed Messaging für IoT-Anwendungen entwickelt wurde, die eine hohe betriebliche Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit benötigen.

Lalit Pandit, Vice President of Engineering bei Inovonics kommentierte dies mit den Worten: „Die Cloud-Kapazitäten von Inovonics, einschließlich Sturzerkennung und genaue Angaben zu Etage und Zimmer, ermöglichen es dem Pflege- und Sicherheitspersonal, im Falle eines Notfalls schneller bei den betreuten Personen zu sein. In solchen Situationen, wenn es auf die Minute oder sogar Sekunde ankommt, muss Inovonics sicher sein, dass es höchste Schnelligkeit und größte Zuverlässigkeit bereitstellen kann. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem Wechsel unserer Gerätekommunikation zu EMQX Cloud genau das erreichen können.“

Im Kern ist EMQX Cloud ein höchst leistungsfähiger MQTT 5.0 Messaging Server, der mit Skalierbarkeitseigenschaften, wie etwa geteilte Abonnements, vollständig konform ist. Es kann 100 Millionen gleichzeitige Verbindungen pro Cluster bei einem Datendurchsatz von 1 Million Nachrichten pro Sekunde und einer Verzögerung von unter einer Millisekunde unterstützen. Zusätzlich gewährleistet EMQX Cloud eine nahtlose Kommunikation für die geschäftskritischen IoT-Geräte großer Public-Cloud-Infrastrukturen. Mit einer SQL-basierten Rules Engine und mehr als 40 nativen Integrationen, wie etwa Kafka, MongoDB und InfluxDB, ist es zudem geeignet, mit Backend-Anwendungen zur Vereinfachung der Konnektivität beizutragen.

Wird beispielsweise eines der am Körper getragenen mobilen Geräten für Notfallalarme und Seniorenresidenzen von Inovonics aktiviert, kann der Standort der jeweiligen Person und die Notfallstufe direkt an die Notfallsoftware, die zentrale Überwachungsstation, das Bedienfeld der Zugriffssteuerung oder eine andere Softwareanwendung übermittelt werden, um damit die vorhandene Notfalldienst-Infrastruktur direkt mit handlungsrelevanten Informationen zu versorgen.

Inovonics ist Branchenführer bei mobilen Geräten für Notfallalarme, und seine Geräte sind bereits millionenfach in Anwendung. Anhand der drahtlosen Lokalisierer von Inovonics ist die Lösung skalierbar, um auch bestimmte Räume, Bereiche oder Etagen mit einem hohen Maß an Genauigkeit abdecken zu können. Geräte für Seniorenresidenzen sind mit Funktionen wie der automatischen Sturzerkennung verfügbar.

Dylan Kennedy, General Manager bei EMQ, sagte zur neuen Vereinbarung mit Inovonics: „EMQ ist stolz darauf, die branchenweit beste Performance bieten zu können, und Inovonics hat sich diese Performance zu eigen gemacht, um die Sicherheit von Personen bei der Arbeit, in Schulen, Krankenhäusern oder wo sie auch immer ihren Tag verbringen, zu steigern. Wir freuen uns, dass unsere Technologie auf so bedeutende und innovative Weisen genutzt wird.“

Die mobilen Geräte für Notfallalarme und Seniorenresidenzen von Inovonics sind derzeit für Kunden in den USA und in Kanada verfügbar. Mit ihnen können Standortalarme an beliebte Überwachungs- und Zugriffssysteme wie Open Options und Genetec gesendet werden.