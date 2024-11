Innovatives Videodisplay für den POS Bereich

Flexibles Videodisplay revolutioniert Point-of-Sale-Marketing

Ein neuartiges, akkubetriebenes Videodisplay setzt neue Maßstäbe in der visuellen Verkaufsförderung am Point of Sale. Das kompakte Display von MrDISC vereint modernste Displaytechnologie mit maximaler Flexibilität und einfachster Handhabung.

Innovative Technik trifft auf praktisches Design

Das hochwertig verarbeitete Gehäuse aus Acryl und Metall beherbergt einen 7-Zoll IPS-Bildschirm, der mit seiner Auflösung von 1024×600 Pixeln für brillante Bildqualität sorgt. Mit Abmessungen von nur 25x19x13 Zentimetern fügt sich das Display dezent in jede Verkaufsumgebung ein.

Kabellose Freiheit dank Hochleistungsakku

Ein besonderes Highlight ist der integrierte 12000mAh-Akku, der einen netzunabhängigen Betrieb von bis zu 20 Stunden ermöglicht. Das Aufladen erfolgt bequem über USB-C, während die Einspielung der Werbeinhalte ebenfalls über die moderne USB-C-Schnittstelle realisiert wird.

Maximale Flexibilität durch austauschbare Frontblende

Die Frontseite des Displays kann individuell nach Kundenwunsch bedruckt werden. Das PVC-Material mit magnetischer Rückseite ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Austausch der Frontblende – optimal für wechselnde Werbeaktionen oder saisonale Kampagnen.

Intuitive Ein-Knopf-Bedienung

Die Bedienung des Displays wurde bewusst einfach gehalten: Ein einzelner Knopf genügt, um das Gerät zu steuern. Diese Benutzerfreundlichkeit garantiert einen reibungslosen Einsatz im Verkaufsalltag.

Einsatzmöglichkeiten

Das vielseitige Display eignet sich ideal für:

Produktpräsentationen am Point of Sale

Digitale Werbekampagnen im Einzelhandel

Informationsverbreitung in Schaufenstern

Messestände und temporäre Verkaufsaktionen

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen neben vielen anderen Werbemitteln personalisierte digitale Datenträger, mobile Ladeakkus, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher, Videobroschüren und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets.

Firmenkontakt

MrDISC c/o Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 2

22143 Hamburg

040

67587722



http://www.videokarte-marketing.de

Pressekontakt

Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 2

22143 Hamburg

040-67587722



http://www.mrdisc.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.