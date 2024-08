Innovatives Modelabel Assure Fashion setzt auf Carbon – „Ich zeige meine Kohle“

Carbon ist ein Material, das man typischerweise aus dem Autobau oder der Bauindustrie kennt. Doch das aufstrebende Modelabel Assure Fashion aus Essen zeigt, dass Carbon auch in der Modewelt seinen Platz hat. Mit ihrem einzigartigen Einsatz von Carbon in Accessoires wie Gürteln, Taschen und Geldbörsen bringt Assure Fashion eine innovative Materialwahl in die Modebranche, die sowohl stilvoll als auch funktional ist.

Doch wie entsteht eigentlich Carbon? Der Herstellungsprozess, auch als Karbonisierung oder Pyrolyse bekannt, umfasst das Erhitzen von Kohlenstofffasern. Unter verschiedenen Druckbedingungen ordnen sich die Moleküle in Ketten (Filamente) an, die letztlich die Carbonfasern bilden. Diese Filamente haben einen Durchmesser von nur 5-8 Mikrometern und werden anschließend zu Carbongewebe weiterverarbeitet.

Carbongewebe, oder auch Kohlefasergewebe, entsteht durch das Weben dieser Carbonfasern auf speziellen Webmaschinen. Je nach Webart können verschiedene Muster und Designs erzeugt werden, wobei die häufigsten Gewebetypen Leinwand oder Köper 2/2 sind. Die spezielle Weiterverarbeitung, die das Material fest, allergiefrei und geeignet für Modeaccessoires macht, bleibt das gut gehütete Geheimnis der Assure Fashion GmbH.

Die Carbon-Gürtel von Assure Fashion kombinieren innovative Materialien mit modernem Design, um höchste Langlebigkeit und Stil zu gewährleisten. Die äußere Schicht besteht aus hochwertigem Carbon, das nicht nur leicht und robust, sondern auch besonders edel wirkt. Die Innenseite ist mit feinstem Leder ausgekleidet, das für Komfort und eine lange Lebensdauer sorgt. Ein praktischer Ratschenverschluss ermöglicht eine präzise Anpassung des Gürtels, sodass eine millimetergenaue Passform erzielt werden kann – ideal für den Büroalltag oder die Freizeit.

Assure Fashion plant, ihre Kollektion in Zukunft um weitere Produkte wie Reise- und Sporttaschen, Crossbody-Bags, Rucksäcke und Wallets zu erweitern. Mit diesen innovativen und hochwertigen Produkten setzt das Label ein starkes Statement in der Modebranche: „Ich zeige meine Kohle“ – und das stilvoller denn je.

Assure Fashion strebt danach, hochwertige und nachhaltige Mode für anspruchsvolle Kunden anzubieten, indem traditionelle Handwerkskunst mit moderner Technologie kombiniert wird. Jedes Produkt wird sorgfältig von Hand gefertigt und verkörpert Qualität, Innovation und Sicherheit. Unsere Hingabe zur Qualität spiegelt sich in jedem Stück wider, das wir herstellen.

Unsere Vision ist es, die Modeindustrie durch Transparenz, Innovation und soziale Verantwortung zu transformieren. Wir gestalten unsere Kollektionen mit intensiver Recherche, um Kunden die beste Qualität und Design zu bieten, während wir gleichzeitig ethische Produktionspraktiken sicherstellen.

Die erarbeiteten Prototypen werden einem Alltagstest unterzogen. Hier erfolgt eine eingehende Analyse, um zu bestimmen, welche Teile das Potenzial haben unseren Kunden zu gefallen. Wir berücksichtigen Marktanforderungen und entscheiden, welche Prototypen es final in die Kollektion schaffen, in welcher Menge sie produziert werden und wie die Größenverteilung aussieht.

