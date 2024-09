Innovatives Lichtportal für Museen und Galerien

Lichtwerkzeuge für die perfekte Inszenierung von Kunst in Museen und Galerien

Berchtesgaden, 17.09.2024

LED Explorer hat das neue Onlineportal Konturenstrahler.de ins Leben gerufen, um den hohen Ansprüchen von Museen und Galerien gerecht zu werden. Mit präzisen, flexiblen und nachhaltigen LED-Lösungen zielt das Portal darauf ab, Kunst optimal zu präsentieren.

Präzise Lichtgestaltung für den Kunstmarkt:

Das Portal bietet eine vielfältige Auswahl an Framing-Strahlern, die durch ihre Präzision in der Lichtgestaltung überzeugen. Diese Konturenstrahler beleuchten Objekte exakt, ohne unerwünschte Reflexionen oder Schatten zu erzeugen. Dabei werden Details von Gemälden, Skulpturen oder Installationen hervorgehoben und die Balance zwischen Licht und Schatten ideal gemeistert.

Optimale Lösung für kuratorische Ansprüche:

Museen und Galerien stehen vor der Aufgabe, Kunstwerke verschiedenster Formate und Materialien in unterschiedlichen Räumen zu präsentieren. Konturenstrahler.de adressiert diese Herausforderung mit präziser Licht- Konturierung, die sowohl kleine und großflächige Werke gleichmäßig inszeniert. Moderne LED-Technologie und verstellbare Lichtkegel gewährleisten eine blendfreie und energieeffiziente Beleuchtung, die sowohl den Betrachter sowie das Kunstwerk schont.

Nachhaltigkeit und Flexibilität:

Neben technischer Perfektion legt Konturenstrahler.de großen Wert auf Nachhaltigkeit. Die Konturenstrahler sind mit langlebigen LED-Modulen ausgestattet, die den Energieverbrauch minimieren und eine wartungsarme Lösung darstellen. Aufgrund ihrer einfachen Integration in bestehende Lichtsysteme und flexiblen Einstellmöglichkeiten eignen sie sich sowohl Konturenstrahler für wechselnde Ausstellungen und langfristige Installationen.

Expertise und Innovation:

Karl Heinz Thias von LED Explorer hebt hervor, dass die neuen Konturenstrahler Museen und Galerien realisieren, Kunstwerke in ihrer Einzigartigkeit und Bedeutung hervorzuheben. Thias betont, dass das Produkt höchsten Ansprüchen an Qualität, Präzision und Nachhaltigkeit gerecht wird. LED Explorer, bekannt für innovative LED-Technologien, setzt weiterhin Maßstäbe in der Lichtplanung und sichert sich durch das neue Portal eine wichtige Rolle in der modernen Lichtgestaltung.

LED Explorer ist Anbieter von Beleuchtungslösungen für Architektur und Kunst. Seit mehr als 10 Jahren setzt das Unternehmen auf innovative LED-Technologien, die ästhetische und funktionale Beleuchtungskonzepte umsetzen, mit einem klaren Fokus auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zielt LED Explorer darauf ab, Kunst und Architektur in bestem Licht zu präsentieren.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Kunstgalerien, Museen und Verkaufsflächen mittels hochwertiger Stromschienenstrahler spezialisiert.

Kontakt

LED Explorer GmbH

Karl Heinz Thias

Jennerbahnstraße 34

83471 Schönau am Königssee

08652-9790676



https://www.led-explorer.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.