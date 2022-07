Innovatives Arbeitsplatz-Buchungssystem für Unternehmen klein und groß

FlexWhere Desk-Sharing Software

Während der Corona-Pandemie haben Unternehmen flexiblere Arbeitsmodelle getestet. Neben Remote Work und Homeoffice-Lösungen wurde auch das Modell des Arbeitsplatz-Sharings beziehungsweise Desk-Sharings erprobt. Insbesondere HR, IT- und Office-Manager stehen dabei vor der Aufgabe, ein effizientes und mitarbeiterfreundliches Büro der Zukunft zu gestalten. Mithilfe der FlexWhere Desk-Sharing Software haben sie dazu ein ideales Tool vorhanden.

Desk-Sharing mit FlexWhere: Effizient, intuitiv, flexibel und unkompliziert

Die Reservierung von Arbeitsplätzen zu bestimmten Zeiten durch bestimmte Mitarbeiter bietet ein großes Potenzial, Raumauslastung zu verringern und Effizienz zu steigern. Auf diese Weise können somit Kosten für ungenutzte Flächen eingespart werden. Daher ist es wichtig, in Erfahrung zu bringen, welche und wieviele Räumlichkeiten genutzt bzw. nicht genutzt werden. Durch die Einführung des FlexWhere Arbeitsplatz-Buchungssystems können Unternehmen somit nicht nur Büroarbeitsplätze, sondern auch Kosten sparen.

Die intuitiv-bedienbare Softwarelösung kann sowohl auf dem PC oder Laptop als auch über die mobile App für Android und iOS zur Buchung von unterwegs genutzt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, FlexWhere mit Anwendungen wie Outlook und Google-Kalender zu verknüpfen. Um Mitarbeiter im Gebäude lokalisieren zu können, ist in der H ot-Desking App eine Suchfunktion integriert.

FlexWhere lässt sich besonders schnell und unkompliziert implementieren, ganz ohne zusätzliche Hardware. Es wird lediglich ein Grundriss des Bürogebäudes benötigt und schon können Mitarbeiter in kürzester Zeit ihre Arbeitsplätze buchen.

Datensicherheit und DSGVO konform

FlexWhere ist nach ISO 27001 und ISO 9001 zertifiziert und der zugehörige Provider sogar nach ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017 und ISO 27018. Die Datencenter befinden sich in Deutschland und Irland. Zudem ist die FlexWhere-App nur auf gesicherten Geräten lauffähig.

Das innovative und praxiserprobte Arbeitsplatz-Buchungssystem FlexWhere wurde von dem IT-Unternehmen Dutchview entwickelt. Mit seinen innovativen Lösungen unterstützt Dutchview Unternehmen im Arbeitsalltag und vereinfacht ihre Prozesse

FlexWhere ist eine Anwendung von Dutchview. Ein IT-Unternehmen, welches Unternehmen dabei unterstützt, das Beste aus sich herauszuholen. Dies wird durch die Entwicklung von innovativer Software erreicht, die cleveres, zielgerichtetes und zeitsparendes Arbeiten ermöglicht.

