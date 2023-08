Innovative Personalgewinnung mit PraxisOne: Ready to disrupt!

PraxisOne verbindet Praxen aller Art online und direkt mit passenden Bewerber:innen

Die HR-Startup-Szene bricht neue Wege auf, und PraxisOne ist ganz vorne mit dabei. Mit dem klaren Ziel, bis 2024 die Nummer 1 Marke im Bereich Praxis-Recruiting zu werden, revolutioniert die Plattform den Markt. Durch ein offenes Reverse Recruiting-Modell und die geplante Ausweitung auf internationale Märkte, zeigt PraxisOne, wie Innovation im Gesundheitswesen gelingen kann. KI-gesteuerte Algorithmen bringen Praxismitarbeiter aus verschiedenen Fachrichtungen effizient und gezielt mit Praxisbetrieben zusammen, wie Kerstin Uhrig (VP Marketing & Sales) betont.

Was bietet PraxisOne?

PraxisOne, von Anfang an als Antwort auf veraltete Post & Pray-Prinzipien konzipiert, ist eine Reverse-Recruiting-Plattform im medizinischen Bereich. Sie verbindet Praxismitarbeiter auf schnellstem Weg mit Praxisbetrieben aller Art. Die Plattform nutzt modernste Technologie in Kombination mit menschlichem Engagement an entscheidenden Stellen. Bei PraxisOne geht es nicht um Masse, sondern um das perfekte Match zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus verschiedenen Fachbereichen.

Der Name PraxisOne: Eine Hommage an die PatientenChampions

Der Name PraxisOne ist bewusst gewählt, um die Wertschätzung jedes einzelnen („ONE“) für die in systemrelevanten Berufen tätigen Menschen zu betonen. Praxismitarbeiter leisten Unglaubliches, und PraxisOne möchte sie dorthin bringen, wo ihre Fähigkeiten optimal genutzt werden können. Die Plattform bietet Praxismitarbeitern die Möglichkeit, ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse unkompliziert zu äußern und gleicht diese mit verfügbaren Stellen ab.

Innovative Unterscheidungsmerkmale

PraxisOne hebt sich deutlich von herkömmlichen Plattformen zur Personalgewinnung im Praxissektor ab. Anstelle des veralteten Post-and-Pray-Prinzips bietet die Plattform automatisiertes Matching von Kandidaten und Unternehmen. Moderne KI-basierte Algorithmen, Reverse Recruiting und ein Direktchat erleichtern den gesamten Prozess und machen ihn präziser.

Die Plattform ermöglicht Arbeitgebern in Echtzeit den Zugriff auf passende Kandidatenprofile mit Lebensläufen und weiteren Informationen. Passt ein Kandidat, kann sofort ein Angebot verschickt werden. PraxisOne setzt zudem auf Transparenz und Flexibilität, um sowohl Arbeitgebern als auch Praxismitarbeitern aus verschiedenen Fachbereichen die bestmögliche Erfahrung zu bieten.

Zusätzliche Mehrwerte von PraxisOne

Smarte Personalbetreuung: PraxisOne geht über das reine Matchmaking hinaus. Unsere KI erkennt Signale von Praxismitarbeitern, wie etwa einen Wohnortwechsel. Arbeitgeber werden über diese Signale informiert, um schnell und gezielt, beispielsweise durch Unterstützung bei der Wohnungssuche, auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter einzugehen und somit als attraktiver Arbeitgeber zu punkten.

Internationale Ausrichtung: Unser Code ist international ausgelegt, und wir legen großen Wert auf die Betreuung und Vereinfachung der Auslandsrekrutierung für Praxisbetriebe. So unterstützen wir nicht nur lokal, sondern ermöglichen auch die reibungslose Rekrutierung von qualifizierten Praxismitarbeitern aus dem Ausland.

Die Fusion von Technologie und Menschlichkeit

PraxisOne ist Vorreiter im „High Performance Recruiting“ und „HR-Tech-Revolution“. Das Team nutzt soziale Medien, um Bewerber zu gewinnen, und setzt dabei auf eine sorgfältige Vorqualifizierung. KI-basierte Algorithmen leiten den Bewerbungsprozess, wodurch die Kosten und die Zeitspanne bis zur Einstellung gesenkt werden. Dennoch steht der persönliche Kontakt im Vordergrund, um den Bewerbungsprozess so angenehm wie möglich zu gestalten.

Die Zukunft von PraxisOne

Mit klarem Fokus und gestärkt durch wertvolle Erfahrungen aus der Entwicklungsphase hat PraxisOne ehrgeizige Pläne. Bis 2024 strebt das Startup an, die führende Marke im Medizin-Recruiting zu sein und seine Dienste international anzubieten. PraxisOne verändert die Art und Weise, wie Praxismitarbeiter aus verschiedenen Fachbereichen Jobs suchen und finden.

Wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung von PraxisOne und wie die Plattform das Personalwesen im medizinischen Bereich nachhaltig beeinflussen wird.

