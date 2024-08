InnoTrans 2024: in-tech stellt innovative Digitalisierungslösungen für den Schienenverkehr vor

In Berlin präsentiert in-tech seine neuesten Entwicklungen in den Bereichen Software, Sicherheits- und Systemtechnik für die Bahn sowie digitale Stellwerke und ETCS-Nachrüstung.

Garching (27.08.2024) – Die Zukunft der digitalen Schiene steht im Fokus: in-tech zeigt auf der InnoTrans 2024 vom 24. bis 27. September in Berlin erneut sein umfassendes Know-how für die Digitalisierung des Schienenverkehrs. Von Systemtechnik, Digitalisierung, Safety und Security über ETCS-Nachrüstung bis hin zu digitalen Stellwerken (DSTW) – auf der Weltleitmesse für Verkehrstechnik können sich Besucherinnen und Besucher am Gemeinschaftsstand des Cluster Bahntechnik im City Cube A an Stand 240 über in-tech‘s fortschrittliche Lösungen informieren.

„Mit der InnoTrans möchten wir unser Portfolio einem internationalen Fachpublikum präsentieren und unsere Position auf dem europäischen Markt weiter stärken. Unsere Erfahrungen aus zahlreichen Projekten in der DACH-Region ermöglichen es uns, innovative und maßgeschneiderte Lösungen für Bahnbetreiber und Zulieferer weltweit anzubieten“, erklärt Rainer Grimm, Director Rail der in-tech GmbH.

Leitmesse für Verkehrstechnik

Die InnoTrans ist die internationale Leitmesse für Verkehrstechnik und bringt Experten, Entscheider und Innovatoren aus allen Bereichen des Schienenverkehrs zusammen. Mehr als 150.000 Fachbesucher aus über 60 Ländern werden erwartet, um sich über die neuesten Entwicklungen und Innovationen in der Bahnindustrie zu informieren, Geschäftskontakte zu knüpfen und neue Partnerschaften zu initiieren.

Auf der InnoTrans 2024 präsentiert in-tech folgende Themen:

Systems Engineering

in-tech begleitet seine Kunden durch den gesamten Entwicklungsprozess: Von der Konzeptidee über die Integration neuer Funktionen und Systeme bis hin zur abschließenden Zulassung. Ob für Fahrzeuge wie Triebzüge, Lokomotiven, Reisezugwagen oder für Infrastrukturprojekte – der Fokus liegt auf der normgerechten Entwicklung und Integration sicherheitskritischer Software für die Leit- und Sicherungstechnik. in-tech bringt besonderes Know-how für komplexe, modellbasierte Projekte mit, einschließlich der praktischen Anwendung und methodischen Umsetzung.

Safety, Security und Homologation

Das Bahnsystem zählt zu den sichersten Verkehrssystemen weltweit, trotz seiner hohen Komplexität. Mit umfassender Erfahrung im Bereich der funktionalen Sicherheit wird sowohl beim Aufbau eines Safety Managements als auch im konkreten Safety Engineering unterstützt. Durch Best Practices wird eine pragmatische Unterstützung bei Analyse, Entwicklung und Nachweisführung gewährleistet. Zahlreiche Bahnsysteme erfordern eine Zulassung, bevor sie in den regulären Betrieb übergehen dürfen. in-tech bietet Beratung und Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Zulassungen, konform zum vierten Eisenbahnpaket und gemäß BOStrab, sowohl bei Neuentwicklungen als auch bei Modernisierungen und Nachrüstungen.

Digitalisierung und Cloud Solutions

Die Digitalisierung durchdringt alle Bereiche des modernen Schienenverkehrs. in-tech bietet ein umfassendes Leistungsspektrum in der Softwareentwicklung inklusive agiler Entwicklungsmethoden, Usability und UX-Design, Data Engineering sowie mobile Applikationen und Cloud-Lösungen. Durch die Expertise in Systems, Safety und Security Engineering ist in-tech der ideale Partner für Digitalisierungsprojekte, die den Bahnverkehr der Zukunft prägen.

ETCS-Nachrüstung

Zur Erfüllung der Anforderungen des European Train Control Systems (ETCS) unterstützt in-tech Bahnbetreiber bei der Umrüstung bestehender Fahrzeuge. Von der ersten Bestandsaufnahme und dem Integrationskonzept über die Testphasen bis hin zur Zulassung begleitet in-tech den gesamten Umrüstungsprozess und stellt sicher, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden.

Software und Kommunikation für Digitale Stellwerke (DSTW)

Digitale Stellwerke (DSTW) revolutionieren die Leit- und Sicherungstechnik. Als Weiterentwicklung des Elektronischen Stellwerks (ESTW) nutzt das DSTW digitale Kommunikationswege, um Stellbefehle effizient zu übertragen. in-tech bietet umfassende Unterstützung bei der Softwareentwicklung, dem Test und der Verifikation von Komponenten sowie bei der Zulassungsplanung. Mit seinem breiten Portfolio ist in-tech ein zuverlässiger Partner für die Modernisierung und Digitalisierung der Stellwerkstechnik.

Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen?

Bitte kontaktieren Sie unser Pressebüro:

Martin Farjah, m.farjah@profil-marketing.com, Tel.: +49 531 387 33 22

Über in-tech

in-tech gestaltet die Digitalisierung in Automobilindustrie, Schienenverkehr und Industrie. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für die Bereiche Automotive, eMobility, Transport Systems und Smart Industry. Die Entwickler und Ingenieure von in-tech arbeiten zum Beispiel an Themen wie autonomes Fahren, Elektromobilität, digitale Schiene oder smarte Industrieproduktion.

Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und ist seither konsequent auf Wachstumskurs. in-tech beschäftigt mehr als 2300 Mitarbeiter in 10 Ländern. Der inhabergeführte Mittelständler glänzt dabei als exzellenter Arbeitgeber mit einer herausragenden Firmenkultur: Für die gute Arbeitsatmosphäre, den internen Teamgeist und die sehr gute Work-Life-Balance wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.in-tech.com oder gerne auf Anfrage unter den nachfolgenden Kontaktdaten. Unter http://downloads.in-tech.com finden Sie zudem weitere Pressemitteilungen sowie Bildmaterial.

Pressekontakt

Pressekontakt in-tech

Christine Oertel

presse@in-tech.com

in-tech GmbH

Parkring 32

85748 Garching b. München

www.in-tech.com