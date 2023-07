Inner Circle Award: ORBIS zählt auch in diesem Jahr zu den weltbesten Partnern für Microsoft Business Applications

Die ORBIS SE, ein international tätiges Software- und Business Consulting-Unternehmen, hat von Microsoft in diesem Jahr zum wiederholten Mal und bereits das fünfte Jahr in Folge den „Inner Circle Award for Microsoft Business Applications“ erhalten. Der IT-Dienstleister, der ein führender Microsoft Gold Certified Partner für Customer Experience mit Microsoft Dynamics 365 ist, zählt damit erneut zum erlesenen Kreis der weltweit erfolgreichsten, besten und strategisch wichtigsten 76 Partner des Microsoft-Business-Applications-Netzwerks.

Mit dem prestigeträchtigen Inner Circle Award würdigt Microsoft einmal mehr die herausragenden Leistungen von ORBIS: den außergewöhnlichen Verkaufserfolg, das nachhaltige Wachstum und die überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit. Allen voran zählt dazu auch die Bereitstellung innovativer Geschäftslösungen, die die digitale Transformation bei den Kunden mit Cloud-, IoT-, KI-, Analyse- und Process-Mining-Technologien von Microsoft voranbringen und ihnen zu mehr Geschäftserfolg verhelfen. Der international agierende IT-Dienstleister bietet zudem zahlreiche eigene, in der Praxis bewährte Branchenpakete auf Basis von Microsoft Dynamics 365 für unterschiedliche Industrien sowie per Low-Code erstellte Microsoft Power Apps und innovative Microsoft-KI-Applikationen an. Sie unterstützen Unternehmen effizient bei der Umsetzung smarter und datengetriebener Businessmodelle. ORBIS hilft Unternehmen zugleich bei der Entwicklung und Einführung von End-to-End-Lösungen mit Apps der Microsoft Power Platform, bei der Konzeption und Realisierung eines flexiblen Modern Workplace mit Business-, Office- und Collaboration-Tools und der Azure-Plattform von Microsoft sowie bei der Optimierung digitaler Prozesse mit Microsoft KI.

Als Mitglied des Inner-Circle-Gremiums steht ORBIS in Bezug auf die Weiterentwicklung von Microsoft Dynamics 365 auch laufend im Dialog mit der Microsoft Corporation und kann so wichtige Impulse für eine zielgerichtete Weiterentwicklung dieser Lösung liefern. Umgekehrt erhält der IT-Dienstleister von Microsoft frühzeitig wichtige Informationen über technologische Neuerungen und neue Lösungen und gibt sie direkt an seine Kunden weiter, die so unmittelbar von den Vorteilen der einzelnen Neuerungen profitieren – ein klarer Mehrwert.

Michael Jung, Vorstand Geschäftsbereich Microsoft bei der ORBIS SE, kommentiert. „Die erneute Aufnahme in den Inner Circle bestätigt unsere Spitzenposition als einer der weltweit besten und erfolgreichsten Partner für Microsoft Business Applications. Das ehrt uns sehr und wir sind stolz darauf, die damit verknüpften ehrgeizigen Ziele erreicht zu haben. Gleichzeitig ist es für uns eine Triebfeder, auch weiterhin innovative Lösungen und Apps mit neuesten Microsoft-Technologien zu entwickeln, mit denen Kunden ihre Prozesse digitalisieren, datengetriebene und KI-gestützte Geschäftsmodelle realisieren sowie Wettbewerbsvorteile erzielen können.“ Die Verleihung des „Inner Circle Award for Microsoft Business Applications 2023/2024“ erfolgte im Rahmen der globalen Partnerkonferenz Microsoft Inspire, die als zweitägiger Event am 18. und 19. Juli stattfand.

Über ORBIS

ORBIS begleitet mittelständische Unternehmen sowie internationale Konzerne bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse: von der gemeinsamen Ausarbeitung des kundenindividuellen Big Pictures bis hin zur praktischen Umsetzung im Projekt. Die Digitalisierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg sichern die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden. Das tiefe Prozess-Know-how und die Innovationskraft unserer rund 1000 Mitarbeitenden verbunden mit der Expertise aus über 35 Jahren erfolgreicher, internationaler Projektarbeit in unterschiedlichen Branchen machen uns dabei zum kompetenten Partner. Wir setzen auf die Lösungen und Technologien unserer Partner SAP und Microsoft, deren Portfolios durch ORBIS-Lösungen abgerundet werden. Dabei liegt unser Fokus auf SAP S/4HANA, Customer Engagement und der Realisierung der Smart Factory. Auf der Basis smarter Cloud-Technologien, wie Machine Learning, Cognitive Services oder IoT fördern wir die Innovationskraft unserer Kunden bei der Entwicklung innovativer Produkte, Services und Geschäftsmodelle. Unsere Expertise resultiert aus über 2300 Kundenprojekten bei mehr als 750 Kunden in den Branchen Automobilzulieferindustrie, Bauzulieferindustrie, Elektro- und Elektronikindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Logistik, Metallindustrie, Konsumgüterindustrie und Handel. Langjährige Kunden sind unter anderem der ZF-Konzern, Hörmann, Hager Group, Rittal, Andreas Stihl, BEUMER Group, NETZSCH Pumpen & Systeme, Paul Hartmann und Sick, Bystronic, Ferrum, Halter, Bruker und V-ZUG, Yanmar Marine International, Exerion Präzisionstechnik, CoreDux, Royal Avebe, Ottakringer und LiSEC..

