Initiative Cloud Services Made in Germany begrüßt Copper & Grey Solutions, inray, Practicalbytes, Taponia Software und TimO

Mit den Firmen Copper & Grey Solutions, inray, Practicalbytes, Taponia Software und TimO – Time Management Office haben sich fünf weitere in Deutschland ansässige Anbieter von Cloud Computing-Lösungen für eine Beteiligung an der Initiative Cloud Services Made in Germany entschieden. In der bereits 2010 ins Leben gerufenen Initiative haben sich unterschiedlichste Anbieter von Lösungen aus den Bereichen Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) und Software-as-a-Service (SaaS) mit dem Ziel zusammengeschlossen, für mehr Rechtssicherheit beim Einsatz von Cloud Computing-Lösungen zu sorgen.

inray Industriesoftware

Die inray Industriesoftware GmbH ist ein führender Spezialist für Software in den Bereichen Industrie 4.0, IoT, Konnektivität sowie Maschinendatenerfassung und -Visualisierung. Mit 30 Jahren Erfahrung entwickelt inray eigene Softwareprodukte, die darauf abzielen, Daten zu erfassen, zusammenzuführen und zur richtigen Zeit am richtigen Ort bereitzustellen.

KUDUZE – Der KI-Assistent für Berufsbetreuende

KUDUZE ist die spezialisierte SaaS-Lösung für die rechtliche Betreuung – entwickelt von der Copper & Grey Solutions GmbH in Berlin und seit 2024 in enger Zusammenarbeit mit Berufsbetreuer*innen praxisnah aufgebaut. Die Software digitalisiert und automatisiert zentrale Prozesse im Betreuungsalltag und sorgt so für spürbare Entlastung.

Practicalbytes – Partner für Open Source Lösungen.

Practicalbytes bietet Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen maßgeschneiderte IT-Dienstleistungen auf Open-Source-Basis – von der sicheren Firewall mit OPNSense über hochverfügbare Virtualisierung mit Proxmox bis hin zu DSGVO-konformer Kommunikation mit Matrix.

Taponia Software (TIMEOS)

De Taponia Software GmbH bietet mit TIMEOS eine cloudbasierte Softwarelösung für Dienstplanung, Zeiterfassung, Urlaubsplanung und Personalmanagement.

TimO® – Die Komplettlösung für Zeiterfassung und Projektmanagement

TimO – Time Management Office entwickelt seit über 25 Jahren Softwarelösungen für projektorientiert arbeitende Unternehmen in Deutschland und Europa. Die leistungsstarke SaaS-Plattform vereint Zeiterfassung, Projektmanagement und Ressourcenplanung in einem zentralen System

Informationen zu allen in der Initiative Cloud Services Made in Germany vertretenen Unternehmen stehen im Lösungskatalog der Initiative ( https://www.cloud-services-made-in-germany.de/loesungskatalog) zur Verfügung.

Initiative Cloud Services Made in Germany: Mehr Rechtssicherheit beim Einsatz von Cloud Computing-Lösungen

Ziel der bereits im Jahr 2010 ins Leben gerufenen Initiative Cloud Services Made in Germany ist es, für mehr Rechtssicherheit beim Einsatz von Cloud Services zu sorgen. Aus diesem Grund wurden die folgenden Aufnahmekriterien festgelegt:

– Das Unternehmen des Cloud Service-Betreibers wurde in Deutschland gegründet und hat dort seinen Hauptsitz.

– Das Unternehmen schließt mit seinen Cloud Service-Kunden Verträge mit Service Level Agreements (SLA) nach deutschem Recht.

– Der Gerichtsstand für alle vertraglichen und juristischen Angelegenheiten liegt in Deutschland.

– Das Unternehmen stellt für Kundenanfragen einen lokal ansässigen, deutschsprachigen Service und Support zur Verfügung.

Um möglichst auch jungen und kleinen Anbietern von Cloud Services die Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen der Initiative zu präsentieren, wurde die finanzielle Einstiegshürde möglichst niedrig gelegt. Der Jahresbeitrag beträgt EUR 250,00 zzgl. MwSt., also gerade einmal etwas mehr als 20 Euro im Monat. „Das unverändert große Interesse von Anwender- wie von Anbieterseite an der Initiative Cloud Services Made in Germany unterstreicht die zentrale Rolle, die Themen wie Datenschutz und Rechtssicherheit im Zusammenhang mit dem Einsatz von Cloud Computing-Lösungen in Deutschland spielen“, bestätigt Frank Roth, Vorstand AppSphere AG und Initiator der Initiative. „Viele Initiativen im IT-Umfeld bleiben aber häufig den „Großen“ vorbehalten, da die Beteiligung ein entsprechendes finanzielles Engagement voraussetzt. Der IT-Markt befindet sich allerdings derzeit im Umbruch, und da soll es auch Newcomern und Unternehmen ohne Millionen-Budget möglich sein, sich Gehör am Markt zu verschaffen.“

Weitere Informationen zur Beteiligung an der Initiative Cloud Services Made in Germany stehen unter https://www.cloud-services-made-in-germany.de/beteiligung zur Verfügung.

Der Markt der Cloud Services wächst rasant und die Auswahl sicherer und rechtlich unbedenklicher OnDemand-Software-Lösungen fällt den Anwenderunternehmen zunehmend schwerer. Ziel der im Juni 2010 von der AppSphere AG mit Unterstützung des Cloud Computing Reports ins Leben gerufenen Initiative Cloud Services Made in Germany ist es, für mehr Rechtssicherheit bei der Auswahl von Cloud Services zu sorgen.

