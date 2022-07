Ingrid Richter – Charity über den Wolken

Wo können Sie schon mit Ihrem Sportverein, Arbeitgeber oder Freundeskreis Gutes tun und gleichzeitig eine außergewöhnliche Erfahrung mit Teambuilding genießen? Ingrid Richter steht mit ihrem Team von Yourcockpit genau dafür und bietet Ihnen ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Ingrid Richter ist medienbekannte Expertin für Stressprävention und auch spezialisiert rund um das Thema Fliegen und bietet an verschiedenen Standorten in Deutschland einen Wettbewerb im Flugsimulator fliegen an – auch in Ihrer Nähe. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um gemeinsam etwas zur Verbesserung der Lage für Menschen in Ländern den Schwellen Regionen zu tun und Ihren Kollegen, Freunden oder Angestellten einen unvergesslichen Tag voller Abenteuer und Wettkämpfe zu ermöglichen.

Das Konzept von Stressfrei-fliegen-und-helfen

Ingrid Richter möchte mit ihrem Konzept vor allem Firmenevents, Vereine, Verbände, private Gruppen und Clubs dafür begeistern, eine Charity Meisterschaft im Flugsimulator anzutreten. Dabei ist es den einzelnen Gruppen möglich, eine Meisterschaft im Wettbewerbsmodus gegeneinander zu fliegen und mit Spaß und Ehrgeiz Runde für Runde weiterzukommen. Der Flugsimulator bietet sowohl das hautnahe Erlebnis des Steuerns eines riesigen Verkehrsflugzeuges als auch eines schnellen und wendigen Kampfjets. Als Ort der Austragung werden Hamburg, München, Nürnberg und Frankfurt angeboten, das Finale findet abschließend in Gensingen statt. Antreten kann man alleine und im Team, wie es Ihnen besser gefällt. Dabei können immer 8-10 Personen pro Termin starten und die Zeit von 2×30 Minuten hinterm Steuer pro Person in Anspruch nehmen. Punkte werden für verschiedene Aufgaben während des Fliegens gesammelt – die besten Teams sind dann für das große Finale in Gensingen qualifiziert.

Warum Sie Ingrid Richter unbedingt unterstützen sollten

Das Finale wird in einem Hubschrauber geflogen und bietet die Möglichkeit, in einer F 18 Hornet, bestens bekannt durch den von Tom Cruise im Film Top Gun gespielten Piloten Maverick, zu fliegen. Verpassen Sie diese Möglichkeit nicht und erleben Sie, wie sich ein Kampfjetpilot über den Wolken wirklich fühlt. Zudem genießen alle Teilnehmer die Einweisung durch erfahrene Piloten, erhalten wertvolle Tipps über ein Audio-Erlebnis und können ein E-Book als Lektüre nutzen. Auch Online-Fragestunden und wöchentliche Seminare sind im Preis inbegriffen. Abschließend ist der Charity-Gedanke herauszustellen, da Ingrid Richter mit dem eingenommenen Geld verschiedene Projekte in der Dritten Welt unterstützt und dieses als ihr Herzensprojekt ansieht. Stressfrei-fliegen-und-helfen macht somit in verschiedenen Teilen der Welt Träume wahr – nicht nur am Tag des Fliegens über den Wolken.

Das Event von Stressfrei fliegen als Gruppenerlebnis

Gerade für Belegschaften und Gruppen bietet sich die Chance, ein Teambuilding durchzuführen und gemeinsam gelöste und aufregende Stunden zu erleben. In der heutigen Zeit ist Zusammenhalt wichtiger denn je, egal ob im Cockpit oder Büro – nur zusammen können die großen Herausforderungen unserer Zeit bewältigt werden. Stressfrei-fliegen-und-helfen bietet hier eine echte Chance und kann Ihnen genau das vermitteln, was alleine durch lange Vorträge nicht in den Köpfen abgespeichert wird!

Ein Fazit

Seien Sie mutig und steigen Sie ein – ein Flug über den Wolken mit Charity im Gepäck und leuchtende Kinderaugen bei der Landung nach einem Wettkampf als Team. Was will man mehr?

Du möchtest einzelne Niederlassungen/Filialen des Unternehmens bundesweit in den Wettstreit senden. Sehr gerne. Wolltest du schon immer einmal ein Verkehrsflugzeug fliegen oder sogar einen Kampfjet?

Dann kannst Du Dich jetzt anmelden.

Wir fliegen in

– Hamburg

– Frankfurt

– Nürnberg

– München

– und das Finale in Gensingen

Du kannst Dich allein oder im Team anmelden für den Wettbewerb.

– Pro Termin können wir 8-10 Personen starten lassen.

– Jede Person fliegt ca. 2x 30 Min.

– Gleichzeitig starten:

– 1 Person im Verkehrsflieger

– 1 Person im Kampfjet

Es gibt Punkte für die Landung und die Aufgaben im Kampfjet. Die besten Teams qualifizieren sich für das Finale in Gensingen: Finale im Hubschrauber und in der originalgetreuen „Maverick for a Day“ F18 Hornet

– Preis pro Person in beiden Flugsimulatoren:

– je ca. 30 Min. reine Flugzeit

– Einweisung durch erfahrene Piloten

– Inklusive 1 Onlinekurs Stressfrei Fliegen

– 2x wöchentlich, Online Fragestunde zum Kurs

– 1x wöchentlich, wie setze ich den Kurs in anderen Bereichen ein

– 1 E-Book

– 1 Audio

– 50 Euro gehen in das Projekt „www.stressfrei-fliegen-und-helfen.de“

– Snacks und Getränke während der 5 Stunden Veranstaltung 259,00

Bei Anmeldung bitte angeben: Name, Organisator/Firmenname, Telefonnummer, Ort, Monat und Anzahl der Teilnehmer mit Name, E-Mail-Adressen aller Teilnehmer, bevorzugter Wochentag und Uhrzeit. Einzelanmeldungen ebenfalls möglich mit den oben genannten Angaben. Anmeldungen werden sofort entgegengenommen, wegen der Planung.

Start im September 2022 – Dezember 2022.

anmeldung@stressfrei-fliegen-und-helfen.de www.stressfrei-fliegen-und-helfen.de

Ingrid Richter ist Flugangst Expertin. Seit vielen Jahren hilft sie ihren Kunden, Flugangst zu bewältigen und sich beim Fliegen wohlzufühlen.

