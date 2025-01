Ingo Marten wird Managing Director Central & Eastern Europe bei Netceed

Netceed schafft neue Führungsposition für Zentral- und Osteuropa

Kabelsketal, 8. Januar 2025 – Netceed hat Ingo Marten zum neuen Managing Director Central & Eastern Europe (CEE) ernannt. Die Position wurde neu geschaffen, um Partner und Kunden in der Region noch gezielter zu unterstützen und die führende Rolle des Unternehmens im Breitband- und Glasfaserausbau weiter zu festigen.

Ingo Marten verfügt über umfassende Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung innovativer Lösungen im Telekommunikations- und IT-Sektor. Seine berufliche Laufbahn begann er bei der Deutschen Telekom, wo er im Key Account Management für Unternehmenskunden tätig war. Innerhalb von fünf Jahren übernahm Ingo Marten die Leitung einer zentralen Einheit, die sich mit neuen kabellosen Angeboten wie Blackberry, VPN und M2M-Lösungen beschäftigte und signifikantes Wachstum erzielte. Anschließend verantwortete Marten die Entwicklung neuer Geschäftsfelder bei der Deutschen Telekom und T-Systems, darunter IT-/Cloud- und IoT-Lösungen.

Im Jahr 2018 wechselte Marten zu EET, einem Value-Added-IT-Distributor und Anbieter für Telekommunikationsunternehmen, Reseller, Integratoren und B2B-E-Commerce-Plattformen. Dort leitete er erfolgreich die Teams in Deutschland und Österreich, setzte den Fokus des Unternehmens auf profitables Wachstum und vervierfachte den Umsatz durch organisches Wachstum. Zudem verfolgte Marten aktiv M&A-Möglichkeiten.

„Wir freuen uns, Ingo Marten in dieser Position willkommen zu heißen“, so Alper Turken, CEO von Netceed. „Seine Erfahrung und sein Fachwissen werden einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Geschäfts in Zentral- und Osteuropa leisten.“

Lokal investiert, global vernetzt

Mit der Ernennung von Ingo Marten bekräftigt Netceed seine strategische Ausrichtung, regionale Kompetenz zu stärken und gleichzeitig als globaler Anbieter für Telekommunikationslösungen und als Wachstumspartner zu agieren. Zentral- und Osteuropa bleiben wichtige Expansionsmärkte, in denen Marten eine Schlüsselrolle übernehmen wird.

„Ich freue mich, bei Netceed einzusteigen und die weitere Entwicklung in der Region mitzugestalten“, sagt Ingo Marten. „Mein Ziel ist es, gemeinsam mit den Teams vor Ort innovative Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.“

Ingo Marten hat einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre (BA) der Brunel University, London, und der European Business School, Osnabrück.

Netceed ist eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen der Telekommunikations- und Breitbandbranche in den Bereichen Produktvertrieb, Logistik, technisches Engineering und Produktdesign. Mit über 30 Jahren Erfahrung und Expertise ist Netceed bekannt für herausragende Leistungen.

Netceed liefert und vertreibt zuverlässig eine breite Palette von passiven und aktiven Produkten sowie Werkzeugen für den Aufbau, die Modernisierung und die Wartung von FTTH-, FTTx-, HFC-, Wi-Fi- und 5G/Mobilfunknetzen sowie Rechenzentren.

Mit einem umfangreichen Portfolio von mehr als 90.000 Produkten von über 1.500 marktführenden Partnern sorgt Netceed als Value-Added Supplier für die reibungslose Bereitstellung von Highspeed-Internet, Video-, Daten- und Sprachdiensten für Privat-, Geschäfts- und Mobilfunkkunden.

Ein engagiertes und stetig wachsendes Team aus rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitet in 19 Ländern leidenschaftlich und hart daran, die Zukunft der Kommunikationsnetzwerke weltweit zu gestalten.

Weitere Informationen: www.netceed.com/de

Firmenkontakt

Netceed

Stefanie Moormann

Gottenzer Weg 10

06184 Kabelsketal

+49 2351 6563 700



http://www.netceed.com/de

Pressekontakt

EPR Advisors

Sophia Druwe

Max-Josef-Metzger-Straße 1

86157 Augsburg

+49 821 4508 7919



http://www.epr-advisors.com

Bildquelle: Netceed