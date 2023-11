Ing-Domain – die erste Adresse für Bauingenieure

Die Verwendung einer Ing-Domain (z.B. feldmann.ing) verleiht Ihrer Website eine sofortige branchenspezifische Identität. Dies kann dazu beitragen, dass potenzielle Kunden oder Arbeitgeber Ihr Fachwissen und Ihre Expertise im Bereich Bauingenieurwesen erkennen

Branchenspezifische Identität: Ingenieure in Deutschland verwenden die Abkürzung „ing.“. Wenn Sie als Ingenieur eine .ing-Domain verwenden, verwenden Sie .ing für „ing.“. Für Ingenieure ist die .ing-Domain eine clevere und charmante Lösung. Durch die Verwendung einer .ing-Domain signalisieren Sie Ihren Kunden und Geschäftspartnern, dass Sie ein anerkannter und qualifizierter Ingenieur in Ihrem Fachgebiet sind.

Kurz und prägnant: Ihre bestehende Adresse heißt zum Beispiel feldmann-ingenieure.de. Ihre neue Webadresse heißt feldmann.ing. Ing-Domains sind kurz und prägnant, was sie merkfähiger macht. Dies kann die Auffindbarkeit Ihrer Website im Internet verbessern, da Nutzer sich leichter an Ihre Webadresse erinnern können. Die Merkfähigkeit einer Domain ist der Schlüssel zum erfolgreichen Marketing der Webseite der Domain.

Markenbildung: Eine Ing-Domain kann dazu beitragen, Ihre persönliche oder berufliche Marke im Bauingenieurwesen aufzubauen. Sie können Ihren Namen oder Ihre Firma in der Domain verwenden, um Ihre Online-Präsenz zu stärken.

SEO-Vorteile: Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist für Online-Sichtbarkeit entscheidend. Eine branchenspezifische Ing-Domain kann dazu beitragen, dass Ihre Website in den Suchergebnissen besser rankt, wenn Nutzer nach Bauingenieurleistungen suchen.

Professionalität: Die Verwendung einer Ing-Domain verleiht Ihrer Online-Präsenz eine professionelle Note und zeigt, dass Sie sich auf Ihr Fachgebiet spezialisiert haben. Dies kann das Vertrauen potenzieller Kunden oder Arbeitgeber stärken.

Verfügbarkeit: Da Ing-Domains relativ neu sind, besteht eine gute Chance, dass Ihr Wunschname noch verfügbar ist. Sie haben also die Möglichkeit, eine Domain zu wählen, die perfekt zu Ihrem Namen oder Ihrer Marke passt.

Flexibilität: Sie können die Ing-Domain auf Ihre bestehende Webseite weiterleiten.

Sie hatten vielleicht einmal Gelegenheit, im Urlaub einen traditionellen Fischer zu beobachten. Er wirft nicht nur ein Netz aus, sondern mehrere. Denn er weiß: Mehr Netze bringen mehr Fische. Folgen Sie dem Beispiel des Fischers: Mehr Domains bringen mehr Traffic, damit auch mehr Kontakte.

Vielleicht können Sie sich noch daran erinnern: Wenn man früher in Google nach einem Begriff suchte, wurden einem zig Unterseiten einer Domain vorgeschlagen. Google hat es inzwischen technisch unmöglich gemacht, dass geschickte SEO Experten zig Unterseiten von Webseiten in Google unterbringen. Für den Nutzer ist das von Vorteil, weil dadurch mehr unterschiedliche Angebote in den Suchergebnissen erscheinen.

Wenn Sie nun daran interessiert sind, doch Ihre Inhalte mehrfach in Google zu präsentieren, müssen Sie mehrere Domains verwenden.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Wahl der Domain allein nicht ausreicht, um online erfolgreich zu sein. Sie sollten auch qualitativ hochwertigen Inhalt erstellen, Ihre Website gut gestalten und möglicherweise SEO-Strategien anwenden, um Ihre Online-Sichtbarkeit zu steigern. Eine Ing-Domain kann dabeu ein nützliches Instrument in Ihrer Online-Marketing-Toolbox sein.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/ing-domains.html (deutsch)

https://www.domainregistry.de/ing-domain.html (English)

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award „als Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

Kontakt: secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

Kontakt

Secura GmbH

Hans-Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

+49 221 2571213



http://www.domainregistry.de

Bildquelle: gemeinfrei