Infrarot- und Elektroheizungssystemen der modernsten Generation

Heizkomfort ganz ohne CO²-Emissionen

Herzlich Willkommen bei CEHATROL® Technology eG- DIE Genossenschaft für MENSCH, ENERGIE und UMWELT

Wir sind Hersteller und Anbieter eines umfangreichen Portfolios an energieeffizienten und hochwertigsten Infrarot- und Elektroheizungssystemen für den Privat- und Gewerbebereich.

Neben dem Argument, dass unsere Mitglieder mit Infrarotheizungen eine Menge Energie sparen können, überzeugt unser Infrarotheizungssystem vor allem durch einfache Installation, flexible Montage und das ansprechende Design. Die Heizelemente sind so konstruiert, dass man sie mit ihrer verdeckten Halterung an jeder Wand (z.B. Wohnzimmer, Kinderzimmer, Büro, Bad …) und mit einer Zusatzhalterung an der Decke montieren kann. Die einzige Voraussetzung ist eine Steckdose oder ein Stromanschluss. Weitere Anregungen oder Ideen unserer Mitglieder nehmen wir gern an!

Funktion: Unsere Infrarotheizungen senden – ähnlich wie ein Kachelofen – Wärmestrahlen aus, die von allen festen Körpern im Raum aufgenommen werden. Der erwärmte Körper oder Gegenstand speichert die Wärme viel länger bzw. effektiver als Luft und gibt sie wieder in die Umgebung ab. Somit kommt es zu keiner Luftumwälzung und eine Staubaufwirbelung wird dadurch auch vermieden.

Unsere Mitglieder spüren NUR die Wärme.

„Wärme bedeutet Gleichklang für Körper, Geist und Seele und ist ein wesentlicher Indikator für höchste Wohn- und Lebensqualität“.

Garantie für unsere Mitglieder: Unsere Heizsysteme garantieren optimalen Heizkomfort ganz ohne CO²-Emissionen. Sie sind DIE nachhaltige und umweltfreundliche Alternative zu gas- oder ölbetriebenen Heizungen garantiert.

Die Infrarotheizsysteme von CEHATROL® Technology eG eignen sich sowohl als energiesparende Zusatzheizung ABER auch als vollwertiges und nachhaltiges Heizsystem. Made in Deutschland ist dabei nicht nur ein Qualitätskriterium, sondern gelebte Realität. Kurz: Höchste Qualität. Enorme Flexibilität. Überzeugende Funktionalität aus Deutschland.

Sämtliche Heizsysteme entsprechen selbstverständlich allen gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen und verdienten sich die entsprechenden Prüfsiegel für Sicherheit, Verträglichkeit und Umweltnormen.

Infrarotheizungen der modernsten Generation

Kurzfassung und Details: Bild zeigt Wandheizung Löwe

Wandheizung DH 90 300

Stromheizung für die Wandmontage mit erhöhtem IR-Strahlungsanteil.

Fronseite: bruchsichere, wärmeleitende Metallverbundplatte mit Dekordruck

(z.B. Tier, Marmor oder Eisprinzessin möglich)

Dekordruck in Sonderanfertigungen wählbar / anpassbar;

Maße der Frontseite: 90cm x 60cm;

(Abweichungen durch Anpassung an das jeweilige Motiv möglich)

Rückseite: tiefgezogene Polycarbonat-Rückseite mit integrierter Dämmerung;

integrierter Dämmung optimiert die frontale Wärmestrahlung und schützt die rückseitige Wand (z.B. Gipskarton-

Trockenbauwand); duktil eingestelltes Polycarbonat vermeidet Splitterbruch und erhöht die Produktsicherheit;

Momentanleistung bei Maximaltemperatur: 300 W

Versorgungsspannung: 230 V (AC); Schutzkontaktstecker

Regelung: integrierter Bimetallschalter regelt auf 55° C bis 75°C;

Empfohlen: Zwischenstecker-Thermostat zur Integration in ein Energie- und Regelkonzept.

Gewicht: 4,2 kg

Bei weiteren aufkommenden Fragen zum Produkt, CEHATROL® Technology eG berät Sie gern. Kommen Sie in unsere Räumlichkeiten vorbei, oder rufen Sie an und lassen sich einen Termin für eine unverbindliche Beratung geben.

CEHATROL Technology eG

Bahnhofstr. 12

D-12555 Berlin

T: +49 30 577 019 850

E-Mail: info@cehatrol.com

CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft.

