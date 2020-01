Informatives Angebot rund um Online-Arbeit für Anfänger und Fortgeschrittene

Crowdworking, Clickworking, Homeoffice – die moderne Technik hat viele neue Arbeitsformen und –bedingungen mit sich gebracht. Dabei lockt insbesondere die Aussicht auf schnelles, einfaches Geldverdienen ohne Risiko – den einen oder anderen auch in die Falle. Seriöse Berichterstattung, reale Erfahrungen und übersichtliche Darstellungen der tatsächlichen Verdienstmöglichkeiten über Online-Arbeit sind nur schwer zu finden. An dieser Stelle setzt der Blog Online-Arbeiten.net an.

Auf den ersten Blick bieten sich online sehr vielfältige Möglichkeiten, Geld zu verdienen, auch ohne Vorkenntnisse. Nicht selten werden, beispielsweise von Umfrageinstituten, die hohen Verdienstmöglichkeiten und der einfache Zugang beworben. Andere Konzepte, wie die Stockfotografie oder die Texterstellung, erfordern durchaus Übung und Kreativität. Ebenso unterschiedlich sind auch die Motivationen, nach Onlinearbeit zu suchen: Manche wünschen sich Selbstständigkeit und die Gründung einer eigenen Existenz auf Basis ihrer Leidenschaft. Andere befinden sich in finanziellen Notlagen oder Situationen, in denen andere Tätigkeiten schwer zu finden sind – Pflege von Angehörigen, Elternschaft, Krankheit, Behinderung oder Arbeitslosigkeit beispielsweise.

Nun ist die Menge Angebote kaum zu überschauen, geschweige denn zu verstehen, welche davon seriös und welche reine Zeitverschwendung oder Schlimmeres sind. Auch vermeintlich ausführliche Berichte erweisen sich im Nachhinein oft als bezahlte Werbung seitens der Anbieter. Umso wichtiger sind Erfahrungsberichte aus erster Hand, wie sie schon bei Produktkäufen oder Ärztebewertungen Schule gemacht haben.

Der vorgestellte Blog füllt diese Lücke und liefert wöchentlich seriöse Erfahrungsberichte über ganz unterschiedliche Arten, im Internet Geld zu verdienen. Diese beruhen auf mehrjähriger Erfahrung, Beobachtung der Branche und Vergleichen mit den Erfahrungen anderer Nutzer. Zweifelhafte Methoden wie Schneeballsysteme und Glücksspiel werden dabei außer Acht gelassen. Stattdessen werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Umfrageportale, Textbörsen und weiterer Angebote erläutert. Auf der jeweiligen Vergütung und möglichen Probleme liegt ein besonderes Augenmerk.

Online-Arbeit im Test