Infinidat befördert Steve Sullivan zum Chief Revenue Officer

Beschleunigtes Wachstum durch Bündelung umsatzfördernder Maßnahmen

München, 23. Februar 2023 – Infinidat, ein führender Anbieter von Speicherlösungen für Unternehmen, hat Steve Sullivan zum Chief Revenue Officer (CRO) befördert. Sullivan hatte zuvor die Position des Executive Vice President und General Manager Americas inne. In dieser Position stellte er seine außergewöhnlichen Führungsqualitäten und seinen ausgeprägten Vertriebssinn unter Beweis.

Als CRO ist Sullivan für alle umsatzfördernden Aktivitäten des Unternehmens verantwortlich. Dazu gehören Vertrieb, Go-to-Market-Strategie und Kundenerfolg weltweit. Mit der Bündelung aller umsatzfördernden Maßnahmen unter einer Verantwortung stellt Infinidat sein weiteres Wachstum sicher. Sullivan setzt vor allem auf datengesteuerte Kampagnen und eine enge Zusammenarbeit mit Kunden und Vertriebspartnern.

„Wir freuen uns, eine bewährte, äußerst erfolgreiche und vertrauenswürdige Führungspersönlichkeit in eine Position zu befördern, die für das weitere Wachstum und den Erfolg von Infinidat von entscheidender Bedeutung ist“, kommentiert Phil Bullinger, CEO von Infinidat. „Steve hat bereits leistungsstarke Teams aufgebaut und geleitet, die einen sehr hohen Standard für den Erfolg unserer Kunden durch den technischen und geschäftlichen Mehrwert unserer Lösungen gesetzt haben. In seiner neuen Rolle wird er unsere globalen Kunden- und Partnerbeziehungen durch kollaborative und kohärente Go-to-Market-Strategien und -Programme ausbauen und so unser Wachstum beschleunigen.“

„Ich fühle mich geehrt durch diese Beförderung und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren fähigen Teams auf der ganzen Welt, um das Umsatzwachstum voranzutreiben und unseren Marktanteil auszubauen“, erläutert Sullivan. „Wir bieten unseren Kunden vielfältigen Mehrwert und belegen kontinuierlich den ersten Platz beim Kundenerfolg – zwei Schlüsselkomponenten für unser weiteres Wachstum. Wir werden unsere Investitionen in das gesamte Kundenerlebnis immer weiter ausbauen, von der Lösungsarchitektur in Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern bis hin zu unserem erstklassigen „White Glove“ Service und Support, der sich die Treue globaler Unternehmen auf der ganzen Welt verdient hat.“

Sullivan bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung als Vertriebsleiter in der Speicherbranche mit. Bevor er zu Infinidat kam, hatte Sullivan leitende Positionen in verschiedenen Unternehmen inne, wo er mit Umsatzwachstum und Kundenakquisition erfolgreich war. Er hat einen B.S. in Finanzen vom Boston College und einen MBA von der Babson F.W. Olin Graduate School of Business.

Über Infinidat

Infinidat hilft Unternehmen und Service Providern, Daten als Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Infinidats Software-basierte Architektur bietet Latenzzeiten unterhalb des Millisekundenbereichs, 100 Prozent Verfügbarkeit und Skalierbarkeit mit signifikant geringeren Gesamtkosten (Total Cost of Ownership: TCO) als konkurrierende Speichertechnologien. Das Unternehmen bietet ein preisgekröntes Portfolio von Speicherlösungen für Unternehmen für primäre und sekundäre Implementierungen von Storage-Systemen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Herzliya, Israel, der Sitz in den USA in Waltham, Massachusetts. Weitere Informationen finden sich auf https://www.infinidat.com/de

