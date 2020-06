Neues Kursangebot für angehende Industriekaufleute: “Zwischenprüfung | Crashkurs zur Prüfungsvorbereitung”

Rinteln, den 13. Juni 2020: Die E-Learning-Plattform www.lernen-online24.de bietet angehenden Industriekaufleuten zur Vorbereitung auf ihre Zwischenprüfung in Zusammenarbeit mit dem Rintelner Ausbilder Alexander Sprick einen neuen Crashkurs als Online-Seminar an.

Online-Seminar unterstützt angehende Industriekaufleute bei der Vorbereitung auf ihre Zwischenprüfung

Das Online-Seminar “Industriekaufleute | Zwischenprüfung | Crashkurs zur Prüfungsvorbereitung” bereitet Auszubildende zur Industriekauffrau bzw. zum Industriekaufmann auf ihre Zwischenprüfung vor. Dadurch können Kenntnisse gefestigt und Schwächen abgebaut werden.

Alexander Sprick ist ein erfahrener Dozent, der seit 2013 für Bildungsinstitute Umschülerinnen bzw. Umschüler in kaufmännischen Ausbildungsberufen ausbildet. Deshalb wiederholt er anhand von prüfungsnahen Übungsaufgaben und Fällen systematisch die wirklich wichtigen Inhalte. Dadurch beherrschen die Auszubildenden die wesentlichen Prüfungsthemen.

Gezielte Vorbereitung auf die Zwischenprüfung

Durch diese gezielte Vorbereitung werden den Auszubildenden Nervosität und Unsicherheit im Hinblick auf deren Prüfung genommen; des Weiteren werden Lücken und Schwierigkeiten identifiziert und aufgearbeitet.

Haus- und Einsendeaufgaben als Mehrwert für die angehenden Industriekaufleute

Um den angehenden Industriekaufleuten einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten, stellt der erfahrene Dozent im Rahmen des Online-Seminars Haus- und Einsendeaufgaben, die er im Anschluss korrigiert; dadurch können die Auszubildenden ihr Wissen und Verständnis überprüfen und üben.

Inhalte des Online-Seminars “Industriekaufleute | Zwischenprüfung | Prüfungsvorbereitung”

Beschaffung und Bevorratung,

Produkte und Dienstleistungen,

Kosten- und Leistungsrechnung,

Ausbildungsbetrieb,

Geschäftsprozesse und Märkte,

Information, Kommunikation, Arbeitsorganisation,

Integrative Unternehmensprozesse,

Personal.

Die Inhalte des Online-Seminars folgen der Struktur der Verordnung über die Berufsausbildung zum Industriekaufmann bzw. zur Industriekauffrau der IHK. Dort ist festgelegt, dass die Aufgaben in insgesamt 90 Minuten zu bearbeiten sind.

Auf Anliegen der angehenden Industriekaufleute wird in diesem Crashkurs zur Prüfungsvorbereitung gerne eingegangen; dadurch haben die Auszubildenden die Chance, eigene Fragen und Wünsche anzusprechen.

Das Online-Seminar “Crashkurs zur Prüfungsvorbereitung | Zwischenprüfung | angehende Industriekaufleute” findet an den folgenden 4 Terminen statt: 05.08., 08.08., 12.08., 19.08.2020. Der Abendunterricht findet von 18.00 – 21.15 Uhr statt. Am Samstag, dem 08.08., wird von 9.00 Uhr bis 12.15 Uhr unterrichtet. Die Schulung erfolgt online mittels Zoom, so dass auch überregionale Interessentinnen und Interessenten teilnehmen können.

Die teilnehmenden Auszubildenden werden gebeten, in dem Kurs zu Übungszwecken bereits ihren Taschenrechner zu verwenden, mit dem Sie dann auch in der späteren IHK-Prüfung arbeiten werden; dadurch können die Azubis die Benutzung des Rechners einüben.

Personen, die an dem Online-Seminar interessiert sind, entnehmen bitte weitere Informationen unter https://www.lernen-online24.de

