Individueller Service von Reichsgraf von Ingelheim

Nackenheim, 08.06.2020. Selbst gestaltete Etiketten für Weine und Sekte

Das Weingut Reichsgraf von Ingelheim führte jüngst einen neuen Service ein, der mit dem Trend der zunehmenden Individualisierung einhergeht: Der Kunde gestaltet via Internet sein persönliches Etikett für Weine oder Sekte. Der Gestaltungsprozess ist übersichtlich und kinderleicht.

Ein großer Trend in dieser Zeit ist die Individualisierung von Konsumgütern. Das ermöglicht, sich aus der Masse hervorzuheben. Das Weingut Reichsgraf von Ingelheim hat diesen Trend in sein Programm aufgenommen und bietet seit Kurzem den Service an, Etiketten für Wein- und Sektflaschen selbst zu gestalten. Auf diese Weise lassen sich persönliche Geschenke für Bekannte, Freunde und Verwandte sowie geschäftliche Kontakte kreieren.

Gestaltungsservice per deinSekt.de

Dieser Extraservice des Weinguts mit Weinkellerei in Nackenheim am Rhein ist durch eine Übernahme des Internetservice deinSekt.de durch das Weingut entstanden. Auf dieser Internetseite ist der Gestaltungsservice integriert, sodass jeder bequem von daheim oder der Firma aus seine Gestaltungsideen umsetzen kann. Um den Gestaltungsprozess einzuleiten, öffnet der Nutzer die Internetseite deinSekt.de. Im Anschluss wählt er seinen gewünschten Sekt oder Wein aus. Daraufhin erfolgt die Etiketterstellung. Um den grafischen Prozess zu vereinfachen, bietet die Internetseite eine immense Etikettenauswahl an. Von Geburtstag über Weihnachten bis hin zur Hochzeit und dem Firmenjubiläum: Je nach Anlass findet sich die richtige Vorlage, die der Nutzer einfach und in kurzer Zeit verändern kann. Nutzer, die völlig frei agieren möchten, können ein Etikett mit eigenem Bild sowie Text hochladen. Der Gestaltungsfreiheit sind damit keine Grenzen gesetzt.

Benutzerfreundliche Modalitäten

Nach der Etikettengestaltung wählt der User die Anzahl der Flaschen und die Einzelverpackungen aus und erhält innerhalb weniger Tage seine personalisierten Flaschen geliefert. Hinsichtlich der Produktmenge hat der Käufer die Wahl: von einer bis hin zu 100 Flaschen ist alles möglich. Beachtenswert ist hierbei, dass das Weingut eine Rabattstaffel für größere Bestellmengen anbietet.

Das Weingut Reichsgraf von Ingelheim hat seinen Sitz in Rheinhessen und damit in einer der berühmtesten Weinregionen Deutschlands. Über die Landesgrenzen ist es bekannt, denn es hat einige prämierte Weinkreationen hervorgebracht. Die hohe Qualität wird unter anderem durch die vielen Sonnenstunden ermöglicht. Auch die sorgfältige Arbeit des Teams um Geschäftsführer Manfred Sonnen trägt dazu entscheidend bei. Bei der Weinerzeugung setzen die Winzer auf traditionelle Holzfässer und moderne Stahltanks.

