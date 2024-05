Burlington, Ontario – 22. Mai 2024 – Rapid Dose Therapeutics Corp. („RDT“ oder das „Unternehmen“), das an der Canadian Securities Exchange („CSE“) unter dem Symbol DOSE gehandelt wird, freut sich, in Zusammenarbeit mit der McMaster University („McMaster“) die Veröffentlichung der Ergebnisse ihres gemeinsamen Forschungsprojekts mit dem Titel „Incorporation of Loratadine-Cyclodextrin Complexes in Oral Thin Films („OTF“) for Rapid Drug Delivery“ im Journal of Pharmaceutical Sciences bekannt zu geben.

Dieses Forschungsprojekt ermöglichte es RDT, seine Formulierungsfähigkeiten zu verbessern, indem es erfolgreich eine Methode einsetzte, die die Löslichkeit des häufig verwendeten Medikaments Loratadin erhöht, so dass es effektiv in die QuickStrip™- Verabreichungsplattform geladen werden kann. Die beschriebene Methode kann zudem die organoleptischen Eigenschaften der Filme verbessern. Loratadin, das unter anderem unter dem Markennamen Claritin verkauft wird, ist ein Antihistaminikum, das üblicherweise zur Behandlung von allergischer Rhinitis eingesetzt wird. Es wird im ersten Schritt in der Leber verstoffwechselt und ist ein idealer Kandidat für die Einbindung in einen OTF.

Das Team fand heraus, dass durch die Verwendung bestimmter Arten und Verhältnisse von Cyclodextrinen Loratadin-Komplexe gebildet werden können, die zu erheblichen Verbesserungen bei der Wasserlöslichkeit und der Gesamtleistung der Medikamentenabgabe führen. Die Veröffentlichung kann unter folgendem DOI eingesehen werden: https://doi.org/10.1016/j.xphs.2023.11.011

Das Projekt wurde durch einen vom Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada gewährten Zuschuss für kooperative Forschung und Entwicklung sowie durch einen entsprechenden Beitrag von RDT finanziert.

Mark Upsdell, CEO von RDT, sagte, „dass diese Studie durch diese Forschungsmöglichkeit und die Partnerschaft mit der McMaster University das Potenzial hat, die Ergebnisse für die Patienten deutlich zu verbessern, indem sie einen alternativen Weg der Verabreichung bietet.“

Dr. Alex Adronov, PhD, Leiter des Forschungsteams an der McMaster University, fügt hinzu: „Diese Proof-of-Concept-Demonstration verdeutlicht den potenziellen Nutzen von OTFs für die schnelle und bequeme Verabreichung zahlreicher therapeutischer Wirkstoffe.“

Diese Veröffentlichung zeigt, dass RDT in der Lage ist, neue Produkte sowohl durch sein internes wissenschaftliches Team als auch durch seine externen Mitarbeiter zu formulieren und zu entwickeln.

Über Rapid Dose Therapeutics Corp.

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Verabreichung von Medikamenten durch Innovation revolutioniert. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, QuickStrip™, ist ein dünner, oral auflösbarer Film, der mit einer unendlichen Liste von Wirkstoffen, einschließlich Nahrungsergänzungsmitteln, Arzneimitteln und Impfstoffen, infundiert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen, was zu einem schnellen Wirkungseintritt des Wirkstoffs führt. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.rapid-dose.com

Kontakt:

RDT Investor Kontakt:

Mark Upsdell, CEO mupsdell@rapid-dose.com

+1 416-477-1052

