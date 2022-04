in-tech übernimmt Datenkommunikations-Spezialist Ruetz System Solutions

in-tech baut mit der Akquisition das Portfolio im Bereich Connected Services weiter aus – Management bleibt weiter an Bord

Garching (06.04.2022) – Der Technologie-Lösungsanbieter in-tech stärkt sein Portfolio im Bereich Connected Services mit der Übernahme des Datenkommunikations-Experten Ruetz System Solutions. Damit will das auf Digitalisierung im Fahrzeug spezialisierte Unternehmen seinen Wachstumskurs weiter stärken. in-tech hat im Zuge der Transaktion 100% der Anteile an der Ruetz System Solutions GmbH erworben. Der Vollzug des Kaufvertrags steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeswirtschaftsministeriums und ist für das laufende zweite Quartal vorgesehen.

Vernetzte Dienste als Treiber der Digitalisierung

Ruetz System Solutions ist auf die Datenkommunikation im Fahrzeug spezialisiert und gilt als kompetenter Technologiepartner für die Vernetzung im Auto. „Vernetzte Dienste und komplexe Datenkommunikation sind grundlegende Bausteine für die Fahrzeugarchitektur der Zukunft. Ruetz System Solutions ergänzt unser breites Leistungsspektrum im Automotive-Bereich um wichtige Kompetenz im Bereich der Digitalisierung im Fahrzeug“, erklärt Christian Wagner, Geschäftsführer von in-tech.

Gründer und Geschäftsführer bleiben weiter an Bord

Georg Janker und Wolfgang Malek, die Gründer und Geschäftsführer der Ruetz System Solutions, bleiben weiterhin an Bord. „Wir freuen uns mit in-tech den idealen Partner gefunden zu haben, um unser erfolgreiches Businessmodell in größerem Zusammenhang dazustellen. Das Know-How der Ruetz System Solutions aus mehr als 20 Jahren Datenkommunikation im Fahrzeug, vernetzt mit dem breiten Leistungsspektrum der in-tech im Automotive-Bereich ergeben für unsere Kunden ein leistungsstarkes Team für die Entwicklung und Absicherung zukünftiger Generation an On- und Offboard Lösungen“, so Wolfgang Malek.

Startschuss für ambitionierte Wachstumspläne

„Die Akquisition ist auch ein deutliches Zeichen unserer Wachstumsambitionen“, so Christian Wagner: „Für uns ist diese Transaktion ein positiver Startschuss für unsere kürzlich eingegangene Partnerschaft mit der Deutschen Beteiligungs AG“. in-tech hat Anfang des Jahres mit dem DBAG Fund VIII einen neuen Investor gewonnen. Das Unternehmen will in den kommenden Jahren verstärkt in den Bereichen Software im Fahrzeug, Elektromobilität und autonomes Fahren wachsen und seinen Umsatz in den nächsten fünf Jahren vervierfachen.

