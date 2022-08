in-tech smart charging wird zu chargebyte

Neuer Firmenname repräsentiert Produkte und Werte noch besser

Garching (01.08.2022) – Die in-tech smart charging GmbH mit Hauptsitz in Leipzig heißt ab sofort chargebyte GmbH. Das Unternehmen ist führender Lösungsanbieter für die Verbindung von nachhaltiger E-Mobilität und Energie und liefert Hard- und Softwareprodukte rund um die Laderegelung von Elektrofahrzeugen und Ladestationen. Um in Zukunft noch stärker als eigenständiger Anbieter wahrgenommen zu werden, hat sich das Unternehmen für ein Rebranding entschieden.

„Mit unserem neuen Firmennamen ist noch besser zu erkennen, wofür wir stehen: chargebyte steht einerseits für unser vielfältiges Produktsortiment im Bereich der Ladekommunikation, das aus mehr als 10 Jahren Erfahrung gewachsen ist. Andererseits verdeutlichen wir damit, dass Technologie und Innovation im Fokus unserer Unternehmenskultur stehen“, so Thomas Wagner, Geschäftsführer von chargebyte.

Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen? Bitte kontaktieren Sie unser Pressebüro:

Martin Farjah, m.farjah@profil-marketing.com, Tel.: +49 531 387 33 22

###

Start Download Pressemeldung als Word-Dokument: 2208_PM Chargebyte Rebranding



Start Download Bildmaterial im Zip-Format: in-tech_chargebyte_Thomas_Wagner.zip



——————————————————————-

Über in-tech

in-tech gestaltet die Digitalisierung in Automobilindustrie, Schienenverkehr und Industrie. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für die Bereiche Automotive, eMobility, Transport Systems und Smart Industry. Die Entwickler und Ingenieure von in-tech arbeiten zum Beispiel an Themen wie autonomes Fahren, Elektromobilität, digitale Schiene oder smarte Industrieproduktion. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und ist seither konsequent auf Wachstumskurs. in-tech beschäftigt derzeit rund 1700 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, USA, China, UK, Tschechien, Mexiko, Spanien und Rumänien. Der inhabergeführte Mittelständler glänzt dabei als exzellenter Arbeitgeber mit einer herausragenden Firmenkultur: Für die gute Arbeitsatmosphäre, den internen Teamgeist und die sehr gute Work-Life-Balance wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.in-tech.com oder gerne auf Anfrage unter den nachfolgenden Kontaktdaten. Unter http://downloads.in-tech.com finden Sie zudem weitere Pressemitteilungen sowie Bildmaterial.

Über chargebyte

chargebyte liefert Hard- und Softwareprodukte für alle Aspekte der Ladekommunikation. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Powerline-Kommunikation bietet das Unternehmen Lösungen für die Ladefunktion in Elektrofahrzeugen sowie in Ladestationen. Die preisgekrönten Produkte setzen auf zukunftsweisende Technologien wie Vehicle-2-Grid, das Fahrzeuge zu temporären Energiespeichern macht. Die Produkte werden in Deutschland entwickelt und hergestellt und sind weltweit im Einsatz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.chargebyte.com oder gerne auf Anfrage unter den nachfolgenden Kontaktdaten. Unter http://downloads.in-tech.com finden Sie zudem weitere Pressemitteilungen sowie Bildmaterial.

Pressekontakt in-tech & chargebyte

Christine Oertel

presse@in-tech.com

089 – 321 98 15-0

in-tech GmbH

Parkring 2

85748 Garching b. München

www.in-tech.com

chargebyte GmbH

Bitterfelder Straße 1-5

04129 Leipzig

www.chargebyte.com