in-tech holt neuen Investor DBAG an Bord

Deutsche Beteiligungs AG übernimmt Mehrheitsbeteiligung an in-tech –Gründer bleiben weiterhin beteiligt, Management bleibt gleich

Garching (11.01.2021) – Mit einer Mehrheitsbeteiligung des von der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) beratenen DBAG Fund VIII stärkt das auf die Digitalisierung im Fahrzeug spezialisierte Engineering-Unternehmen in-tech seinen Wachstumskurs mit Fokus auf nachhaltige und intelligente Mobilitätslösungen. Gemeinsam mit dem neuen Investor will in-tech verstärkt in den Bereichen Software im Fahrzeug, Elektromobilität und autonomes Fahren wachsen und den Umsatz dabei in den nächsten fünf Jahren vervierfachen. Das Management des Unternehmens bleibt dabei unverändert: Tobias Wagner sowie Unternehmensgründer Christian Wagner bleiben weiterhin Geschäftsführer von in-tech.

DBAG-Fonds erwirbt 70% der Anteile, Gründer halten weiterhin 30%

Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG mit Sitz in Frankfurt initiiert geschlossene Private-Equity-Fonds und investiert – überwiegend an der Seite der DBAG-Fonds – in gut positionierte mittelständische Unternehmen mit Potenzial. Der von der DBAG beratene DBAG Fund VIII erwirbt im Zuge der Transaktion 70% der Anteile an der in-tech GmbH. Die restlichen 30% der Anteile hält weiterhin die Friedrich & Wagner Holding GmbH der beiden Unternehmensgründer. Der Vollzug des Kaufvertrags steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden und ist für das laufende erste Quartal vorgesehen.

Führende Position im Engineering – in-tech will organisch und anorganisch wachsen

Die Digitalisierung in der Fahrzeugindustrie lässt zweistellige Zuwachsraten im Markt für Software- und Engineeringdienstleistungen erwarten. in-tech will in den kommenden Jahren seine Expertise insbesondere in den Bereichen Softwareengineering, elektrische Antriebsstränge und autonomes Fahren noch weiter ausbauen und eine marktführende Stellung im Markt der europäischen Engineering-Unternehmen erreichen.

Das Unternehmen will seinen Umsatz in den nächsten fünf Jahren in etwa vervierfachen und baut mit der Beteiligung durch die DBAG auf einen starken Partner: „Mit der DBAG und dem DBAG Fund VIII eröffnen sich für uns neue strategische Möglichkeiten, um die dynamische Entwicklung unseres Unter­nehmens fortzusetzen. Mit unserem Fokus auf der Entwicklung nachhaltiger Mobilitäts­lösungen wollen wir zu einer umweltfreundlichen Verkehrswende beitragen. Wir investieren dafür künftig noch stärker in Themen wie die Digitalisierung der Fahrzeugbranche, Elektromobilität und autonomes Fahren“, erklärt Christian Wagner, Gründer und Geschäftsführer von in-tech.

Das geplante Wachstum soll neben organischen Zuwächsen auch anorganisch erreicht werden: „in-tech soll auch über Unternehmenszukäufe wachsen“, so Jannick Hunecke, Mitglied des DBAG-Vorstands: „Wir können mit unserer M&A-Erfahrung dazu beitragen, das Kompetenzprofil der neuen Beteiligung und deren Kundenbasis rasch weiter zu verbreitern, und zwar auch außerhalb der Automobilindustrie.“

Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen? Bitte kontaktieren Sie unser Pressebüro:

Martin Farjah, m.farjah@profil-marketing.com, Tel.: +49 531 387 33 22

###

Über in-tech

in-tech gestaltet die Digitalisierung in Automobilindustrie, Kommunen und Industrie. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für die Bereiche Smart Mobility, Automotive, eMobility und Smart Factory. Die Entwickler und Ingenieure von in-tech arbeiten zum Beispiel an Themen wie autonomes Fahren, Elektromobilität, multimodale Mobilität oder smarte Industrieproduktion. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und ist seither konsequent auf Wachstumskurs. in-tech beschäftigt derzeit rund 1500 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, USA, China, UK, Tschechien und Rumänien. Der inhabergeführte Mittelständler glänzt dabei als exzellenter Arbeitgeber mit einer herausragenden Firmenkultur: Für die gute Arbeitsatmosphäre, den internen Teamgeist und die sehr gute Work-Life-Balance wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.in-tech.com oder gerne auf Anfrage unter den nachfolgenden Kontaktdaten. Unter http://downloads.in-tech.com finden Sie zudem weitere Pressemitteilungen sowie Bildmaterial.

Pressekontakt in-tech

Christine Oertel

presse@in-tech.com

089 – 321 98 15-0

in-tech GmbH

Parkring 2

85748 Garching b. München

www.in-tech.com