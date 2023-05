in-tech erhält erneut zweifache Great Place to Work® Auszeichnung

in-tech zählt zu den Siegern der Great Place to Work® Wettbewerbe „Beste Arbeitgeber in der ITK 2023“ und „Bayerns Beste Arbeitgeber 2023“

Garching (27.04.2023) – Erneut räumt die in-tech GmbH gleich zwei Mal bei den Wettbewerben des Forschungs- und Beratungsinstitutes Great Place to Work® ab. Sowohl beim Branchenwettbewerb „Beste Arbeitgeber in der ITK 2023“ als auch beim Landeswettbewerb „Bayerns Beste Arbeitgeber 2023“ zählt das Technologieunternehmen zu den Siegern. Die Auszeichnungen stehen für einen fairen und respektvollen Umgang, einen starken Teamgeist, ein glaubwürdiges Management sowie eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen.

Außergewöhnlich diesmal: Die in-tech Mitarbeitenden bewerteten ihre Unternehmenskultur in allen Punkten noch besser als beim letzten Mal. Spitzenreiter ist neben den Punkten Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness und Stolz die Bewertung für den Teamgeist mit 88 % Zustimmung, die damit sogar 22 % über dem Befragungsdurchschnitt liegt. „Uns ist sehr wichtig, dass unsere Mitarbeitenden sich wohlfühlen, Wertschätzung und Vertrauen erfahren und gerne zur Arbeit kommen“, ergänzt Tobias Wagner, Geschäftsführer bei in-tech. „Dass wir unsere ausgezeichnete Unternehmenskultur nun schon über viele Jahre hinweg aufrechterhalten konnten, erfüllt uns mit Stolz. Gleichzeitig bestätigen uns die hervorragenden Umfrageergebnisse darin, dass New Work Konzepte wie mobiles Arbeiten, Desksharing oder Sabbaticals den Zusammenhalt im Team nicht beeinträchtigen.“

Great Place to Work® zertifiziert Organisationen auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der Personalmaßnahmen. Jedes Jahr werden besonders exzellente Arbeitgeber für ihre Leistung ausgezeichnet.

Über in-tech

in-tech gestaltet die Digitalisierung in Automobilindustrie, Schienenverkehr und Industrie. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für die Bereiche Automotive, eMobility, Transport Systems und Smart Industry. Die Entwickler und Ingenieure von in-tech arbeiten zum Beispiel an Themen wie autonomes Fahren, Elektromobilität, digitale Schiene oder smarte Industrieproduktion. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und ist seither konsequent auf Wachstumskurs. in-tech beschäftigt derzeit rund 2000 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, USA, China, UK, Tschechien, Mexiko, Spanien und Rumänien. Der inhabergeführte Mittelständler glänzt dabei als exzellenter Arbeitgeber mit einer herausragenden Firmenkultur: Für die gute Arbeitsatmosphäre, den internen Teamgeist und die sehr gute Work-Life-Balance wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.in-tech.com oder gerne auf Anfrage unter den nachfolgenden Kontaktdaten. Unter http://downloads.in-tech.com finden Sie zudem weitere Pressemitteilungen sowie Bildmaterial.

