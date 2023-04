In besten Citylagen und an einem tropischen Inselstrand: The Ascott Limited eröffnet vier neue Häuser in Asien

Moderne Apartments und Annehmlichkeiten für Geschäftsreisende und Touristen

Die in Singapur beheimatete The Ascott Limited betreibt 14 Serviced Apartment-, Coliving- und Hotelmarken und gehört damit zu den international führenden Besitzern und Betreibern von Unterkünften. Jetzt hat das Unternehmen in China und Indonesien vier weitere Häuser eröffnet.

Luxuriös wohnen und entspannen im Somerset Pudong Riverside Shanghai

Nur 250 Meter vom Huangpu-Fluss entfernt, bietet das Somerset Pudong Riverside Shanghai einen unvergleichlichen Blick auf den Fluss und The Bund, die berühmte Uferpromenade der chinesischen Metropole. Das liebevoll eingerichtete Haus verfügt über 612 elegante und luxuriöse Serviced Apartments, vom Studio Executive bis zum One-Bedroom Premier, alle mit einem separaten Wohn- und Essbereich, voll ausgestatteter Küche sowie High-Speed-WLAN. Darüber hinaus erleben die Gäste im Somerset Pudong Riverside Shanghai Annehmlichkeiten wie ein Restaurant, einen Fitness- und einen Yogaraum. Auch die Lage ist attraktiv: Das Hotel mit seiner unverwechselbaren 100 Meter langen Glasfassade ist Teil des Yibinjiang Commercial Complex und befindet sich nur wenige hundert Meter von den Metro-Stationen der Linien 14 und 18 entfernt. Zum internationalen Flughafen Shanghai Hongqiao oder zum Bahnhof Shanghai Hongqiao sind es jeweils rund 25 Kilometer.

Perfekt für Longstays, Citytrips und Geschäftsreisen: Oakwood Residence Foshan

Nahe dem berühmten Qiandenghu Park im Nanhai District der chinesischen Stadt Foshan im Perlflussdelta empfängt das Oakwood Residence Foshan seine Gäste. Alle 386 modernen Serviced Apartments – Studios, Ein-, Zwei- und Dreibettzimmer – verfügen über voll ausgestattete Küchen. Wer nicht selbst kochen möchte, kann sich im ganztägig geöffneten Restaurant oder im Bistro verwöhnen lassen. Außerdem beherbergt das Aparthotel sechs Tagungsräume, zwei Multifunktionssäle, zwei VIP-Unterhaltungsräume, ein Fitnesscenter und einen eigenen Kinderspielbereich.

Luxuriöse Apartments im Ascott Dadonghai Bay Sanya auf Hainan

Ganz im Süden der chinesischen Inselprovinz Hainan lädt ab sofort das Ascott Dadonghai Bay Sanya vor einer grandioses Bergkulisse und an den weiten Sandstränden der Dadonghai Bay zu entspannten Ferienaufenthalten ein. Das Serviced-Apartment-Haus mit weitem Blick aufs Südchinesische Meer offeriert 186 luxuriös eingerichtete Apartments in sieben Kategorien vom Studio Executive bis zum Penthouse mit drei Schlafzimmern. Allen gemein sind das moderne, ansprechende Design sowie die umfangreiche Ausstattung mit großen Bädern, vollumfänglichen Küchen, hochwertigen Audio- und Videosystemen, schnellem WLAN und vielem mehr. Nicht weit vom Ascott Dadonghai Bay Sanya werden Boot- und Reitausflüge angeboten. Auch der Romance Park sowie das Einkaufszentrum CNSN Sanya International Duty-free Plaza befinden sich nur wenige Kilometer entfernt.

Luxushotel im Osten der indonesischen Hauptstadt: Oakwood Hotel & Apartments Taman Mini Jakarta

Die Lage ganz in der Nähe des beliebten Themenparks Taman Mini Indonesia Indah sowie unweit von Parks, Museen und Theatern in Ost-Jakarta macht das Oakwood Hotel & Apartments Taman Mini Jakarta zu einem idealen Standort in der indonesischen Metropole – unabhängig davon, ob der Anlass der Reise touristisch oder geschäftlich ist. Das Aparthotel präsentiert 124 modern eingerichtete Unterkünfte, vom klassischen Superior-Zimmer bis zur luxuriösen Präsidentensuite, die sich alle sowohl für kurze als auch für längere Aufenthalte eignen. Das edle Restaurant sowie Veranstaltungsräume für Firmenevents und private Anlässe sind weitere Selbstverständlichkeiten, ebenso das Fitnesscenter und der prächtige Außenpool zum Entspannen. Das Oakwood Hotel & Apartments Taman Mini Jakarta befindet sich 20 Autominuten vom Flughafen Halim Perdanakusuma entfernt, das Stadtzentrum ist bequem über die Mautstraßen zu erreichen.

Weitere Informationen über The Ascott Limited und die verschiedenen Marken gibt es unter www.discoverasr.com/de Mitglieder des kostenlosen Treueprogramms Ascott Star Rewards (ASR) profitieren bei Buchung und Aufenthalt von Prämien, niedrigsten Preisen, exklusiven Rabatten und Vergünstigungen bei Geschäfts- und Urlaubsreisen.

The Ascott Limited (Ascott) ist ein Unternehmen aus Singapur, das sich zu einem der führenden internationalen Betreiber von Unterkünften entwickelt hat. Das Portfolio von Ascott umfasst Unterkünfte in mehr als 220 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA. Ascott verfügt über mehr als 94.000 Einheiten in Betrieb und etwa 64.000 Einheiten in der Entwicklung, insgesamt also mehr als 159.000 Einheiten in über 900 Objekten. Zu den Serviced Apartment-, Coliving- und Hotelmarken des Unternehmens gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Préférence, Fox, Harris, POP!. Vertu und Yello.

Das Treueprogramm von Ascott, Ascott Star Rewards, bietet seinen Mitgliedern exklusive Vorteile, wenn sie ihre Aufenthalte in den teilnehmenden Häusern direkt bei Ascott buchen. Ascott, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CapitaLand Limited, leistete im Jahr 1984 mit der Eröffnung von The Ascott Singapore, dem ersten Serviced Apartment internationaler Klasse, Pionierarbeit im asiatisch-pazifischen Raum. Heute kann das Unternehmen auf fast 40 Jahre Erfahrung in der Branche zurückblicken und verfügt über preisgekrönte Marken, die weltweit Anerkennung genießen.

