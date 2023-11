In 2 Minuten zum internationalen Speaker-Preis

Wie Sie mit dem, was Sie tragen die Aufmerksamkeit bekommen, die Sie verdienen

Der 3. internationale Speaker-Slam fand nach Wien, New York, Frankfurt und München in Wiesbaden am 18.11.2023 erstmalig auf zwei Bühnen statt. Die Münchnerin präsentierte einen Vortrag unter dem Motto „Wirkung der Kleidung auf der Bühne“ und setzte sich unter den mehr als 200 Finalisten aus 27 Länden durch. Ihre Worte begeisterten Publikum im ausverkauften Saal und wurden mit langanhaltendem Applaus belohnt.

Die internationalen Speaker präsentierten in 5 Sprachen ihre Expertise dem internationalen Publikum und einer Jury aus Wirtschaft, Presse, Bild, Funk, Fernsehen und Internet. Dita Troyke – Modedesignerin, Expertin für Maßkonfektion, Imageberaterin und Buchautorin überzeugte in 120 Sekunden mit ihrem Vortrag die Jury und das Publikum und erhielt den 1. Preis.

Im Finale setzte sich die Münchnerin mit ihrem Herzensthema gegen 200 Mitbewerber durch. Sie zeigte in ihrem Kurzvortrag, welchen Einfluss Kleidung auf die Außenwirkung der Trägerin hat und wie Kleidung Frauen im beruflichen wie im Privatleben helfen kann, souverän und selbstsicher aufzutreten.

Modedesignerin, Imageberaterin, Expertin für Maßkonfektion für Frauen, Buchautorin

