Impressions unterzeichnet Charta der Vielfalt

Einsatz für Vielfalt

Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt setzt die Düsseldorfer Kommunikationsagentur Impressions ein klares Zeichen für Vielfalt und Toleranz in der Arbeitswelt und signalisiert die Wertschätzung aller Mitarbeitenden unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft.

„Unsere Arbeitswelt verändert sich permanent“, sagt Agenturchefin Susanne Bachmann. „Durch unser Engagement für Vielfalt gelingt uns die Anpassung an gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen wie die Globalisierung, den demographischen Wandel und sinkende Erwerbstätigenzahlen. Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt positionieren wir uns nun klar gegenüber unseren Mitarbeitenden, unseren Kund:innen und Geschäftspartner:innen.“

„Unsere Gesellschaft ist vielfältiger und differenzierter denn je: umso wichtiger ist der Einsatz für Diversity und für ein respektvolles und wertschätzendes Miteinander am Arbeitsplatz. Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt verpflichtet sich Impressions, die Vielfalt der Gesellschaft und deren Bedürfnisse innerhalb und außerhalb der Organisation anzuerkennen und zu respektieren, sagt Charta-Geschäftsführerin Corina Christen. „Wer die Charta unterzeichnet, zeigt damit klar auf, dass die vielfältigen Bedürfnisse der Mitarbeitenden in den Organisationsinternen Strukturen berücksichtigt und fest verankert werden müssen. Denn Diversity ist nicht nur eine Haltung, für die es sich lohnt, jeden Tag einzustehen, sondern der auch vor allem Taten folgen müssen.“, ergänzt Charta-Geschäftsführerin Franzi von Kempis.

Diversity Management ist ein Querschnittsthema. Die Idee dahinter: Eine Organisationskultur, in der Vielfalt selbstverständlich gelebt wird, führt dazu, dass alle Beschäftigten ihr Potenzial bestmöglich einbringen. Sie befördert auch die Vielfalt der Ideen oder Leistungen, für die die Organisation steht.

Diese Vorteile sehen immer mehr Unternehmen und Institutionen: rund 4.900 Konzerne, Betriebe, öffentliche Institutionen, Vereine, Stiftungen und Verbände haben die Charta der Vielfalt inzwischen unterzeichnet. Circa 15 Millionen Beschäftigte profitieren davon.

Impressions, mit Sitz in Düsseldorf, existiert seit nunmehr 24 Jahren und bietet neben klassischer PR und Medienarbeit vor allem auch strategische Kommunikationsberatung und Krisen-PR an. Mit Geschäftsführerin Susanne Bachmann kann sich das Unternehmen auf mehr als 25 Jahre Expertise in Sachen kommunikativer Unterstützung verlassen. Zu Impressions gehört heute ein dichtes Partner-Netzwerk, so dass alle Kommunikationsdisziplinen mit entsprechendem fachlichem Background abgedeckt werden können. Zu den langjährigen Kunden der Agentur gehören die Deutsche Bahn AB, DB Cargo, E.ON, METRO AG, Deutsche Bahn AG und bluepartner, ein Tochterunternehmen der Stadt Berlin.

